Alors que Renault prévoit de poursuivre sa démarche d'électrification entamée avec les Renault 4 et 5 E-Tech Electric, la marque a publié les premières images de celle qui va enrichir son offre citadine avec la Twingo E-Tech. Le prototype, qui sera exposé au Mondial de l'Automobile de Paris.

La Twingo, dont le prix devrait être inférieur à 20 000 €, sera sur les routes à partir de 2026. Cette voiture va représenter une étape importante pour sauver l’Europe du "règne des véhicules électriques chinois", dixit Renault.

Renault Renault

Comment défier la Chine ?

Derrière les lignes arrondies inspirées de la première Renault Twingo de 1992, évoquées par le PDG Luca de Meo lors du Capital Markets Day en novembre 2023, se cache la volonté de Renault de réaliser une nouvelle avancée en matière de recherche et développement. L’objectif est de rendre la production de voitures électriques plus compétitive en Europe et de proposer une citadine avec un prix plutôt abordable.

Si nous jetons un rapide coup d'œil au marché européen, nous ne voyons que deux options électriques à moins de 20 000 € : la Dacia Spring et la Leapmotor T03 qui sont, ironiquement, toutes les deux produites en Chine. Au-dessus de ce seuil de prix se trouvent des représentants de la "nouvelle vague électrique" européenne, comme les Fiat Grande Panda et Citroën e-C3 électriques, vendues respectivement à 25 000 € et 24 000 €.

Fiat Fiat Grande Panda (2024) Citroën e-C3 (2024)

L’origine des projets visant à concurrencer la Chine réside dans le raccourcissement du processus de production. Une Renault Clio est assemblée en 14 heures environ et la nouvelle Renault 5 en un peu moins de 10 heures, a déclaré le directeur technique Gilles Le Borgne à Automotive News Europe.

Renault 5 et Twingo seront constituées à 70 % des mêmes pièces, et grâce à leurs dimensions similaires, les coûts de production seront réduits au maximum. Le Borgne a déclaré que l'architecture de la Twingo sera essentiellement la même que celle de la R5, avec une partie avant raccourcie et une suspension arrière révisée.

La production de la Twingo aura lieu dans l'usine Revoz de Novo Mesto, en Slovénie, qui a également assuré par le passé la production de la génération précédente de Twingo. La capacité de production prévue de l'usine sera de 150 000 voitures par an.

Galerie: Renault Twingo E-Tech EV - Prototype