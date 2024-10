La nouvelle Renault 4 sera l'une des stars du prochain Mondial de l'Automobile de Paris 2024 et on en sait encore peu sur elle. Il s'agira d'un petit crossover, il n'aura que des moteurs électriques et son style rappellera celui de son ancêtre. Le reste est encore bien mystérieux, mais les réservations sont déjà ouvertes. Comme pour la nouvelle Renault 5, la Renault 4 2024 peut également être réservée en achetant le R4 R Pass, qui coûte 150 euros.

Un accès prioritaire

Ainsi, au début de la production de la nouvelle Renault 4, qui n'a pas encore été annoncée, les modèles commandés par les détenteurs du R4 R Pass seront en tête de liste. Les avantages se situent également au niveau de la communication : ceux qui ont précommandé la petite voiture électrique française auront accès en avant-première à son contenu et à ses caractéristiques.

Pour réserver le R4 R Pass, il suffit de se connecter au mini-site dédié, de s'inscrire (ou de se connecter avec son compte My Renault), de suivre les instructions et d'effectuer le paiement de 150 euros. Une somme qui, comme le précise l'entreprise, ne sera ni remboursée ni déduite du prix d'achat de la voiture.

Nouvelle Renault 4 2024, la face avant Nouvelle Renault 4 2024, le toit en toile

Nouvelle Renault 4 2024, ce que l'on sait

Comme nous l'avons dit, les informations sur la Renault 4 2024 sont réduites à l'essentiel. Elle mesurera 4,14 mètres de long, presque autant que la Fiat 600e et l'Opel Mokka, et sera uniquement disponible avec des moteurs électriques. Il n'y a pas encore de spécifications, mais elles devraient être les mêmes que celles disponibles sur la Renault 5, avec un moteur avant de 150 ch et une batterie de 52 kWh, rejoints plus tard par un moteur moins puissant.

Comme on peut le voir sur les photos teaser publiées il y a quelques jours, il y a de fortes références à la Renault 4 originale, y compris le toit en toile. La présentation officielle est attendue au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.