La nouvelle Renault 5 E-Tech Electric pourra être commandée à partir du 31 mai prochain. La petite voiture au losange sera disponible en 2024 dans les deux versions les plus complètes, Techno et Iconic Cinq, toutes deux équipées de la plus grande batterie de 52 kWh, capables de parcourir jusqu'à 410 km en une seule charge (WLTP).

Ensuite, à partir de 2025, trois autres versions seront disponibles, Five, Evolution et l'édition spéciale Roland-Garros, les deux premières étant équipées de la plus petite batterie de 40 kWh et d'une autonomie de 300 km (WLTP).

Les prix commencent pour l'instant à 33 490 € avant bonus pour la version Techno, et à 35 490 € pour la version Iconic 5.

Renault 5, la gamme

Comme nous l'avons dit, la gamme débute au bas de l'échelle avec les deux versions Five et Evolution (qui arriveront officiellement en 2025) équipées de la plus petite batterie de 40 kWh. Selon les annonces de l'entreprise, les deux auront un prix de départ à partir de 25 000 euros (hors incitations gouvernementales).

Au-dessus, en revanche, se trouvent les deux versions déjà disponibles en 2024 pour le lancement officiel du modèle, à savoir la Techno et l'Iconic Cinq, équipées, comme nous l'avons déjà mentionné, de la plus grande batterie de 52 kWh et dont les prix commencent à 33 490 € (hors incitations gouvernementales).

Enfin, toujours en 2025, l'édition spéciale Roland-Garros de la Renault 5 viendra s'ajouter à la liste en tant que version de pointe, une version réalisée spécialement pour l'édition 2024 du tournoi de tennis français et disponible dans un nombre d'unités non encore spécifié.

Renault 5 E-Tech Electric

Les versions Techno et Iconic Cinq, disponibles en 2024 dès l'ouverture des commandes, sont dotées de nombreuses options de série. Elles comprennent des accessoires tels qu'une pompe à chaleur, un chargeur AC V2L de 11 kW, une charge rapide DC jusqu'à 100 kW, une climatisation automatique, des jantes en alliage de 18 pouces (19 pouces en option), une caméra de recul, un régulateur de vitesse adaptatif et le système d'infodivertissement OpenR Link basé sur et avec un combiné d'instrumentation numérique de 10 pouces et un écran central de 10,1 pouces.

Selon le communiqué de l'entreprise, la priorité d'achat sera donnée d'abord aux détenteurs du R5 R Pass (c'est-à-dire ceux qui ont préenregistré leur intérêt sur le site web de la voiture) à compter du 31 mai 2024. La livraison des petites électriques assemblées dans l'usine de Douai devrait débuter en décembre de cette année.

Renault 5, prix et puissance

Version** Moteur et batterie Prix* Renault 5 Five nd - 40 kWh à partir de 25 000 euros (à partir de 2025) Renault 5 Evolution nd - 40 kWh nd (à partir de 2025) Renault 5 Techno 110 kW (150 CV) - 52 kWh 33 490 euros Renault 5 Iconic Cinq 110 kW (150 CV) - 52 kWh 35 490 euros Renault 5 Roland-Garros nd - 52 kWh nd (à partir de 2025)

*prix hors mesures d'incitation

**Disponible en 2024 seulement Techno et Iconic Cinq