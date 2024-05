Oui, on le sait : la Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros n'est qu'un modèle spécial. Du pur marketing, donc. Mais n'a-t-elle pas l'air superbe ? Rien qu'en regardant les photos, nous avons décidé de relayer le communiqué de Renault.

Renault est le sponsor du tournoi de tennis de Roland-Garros, qui porte le nom du stade du même nom dans l'ouest de Paris. Pendant le tournoi, qui se déroulera du 20 mai au 9 juin 2024, la marque y présentera la Renault 5 E-Tech Electric, et ce pour la première fois en tant que modèle spécial Roland-Garros.

Toit noir et baguette en chrome satinée.

Outre le blanc nacré que l'on peut voir sur les photos, la série spéciale est également disponible en bleu nuit, noir perle et gris dolomite satiné. Elle est accompagnée d'un toit en noir satiné, réalisé sous forme de film, et d'une baguette périphérique en chrome satiné en dessous.

Les jantes de 18 pouces polies et dotées d'un capuchon de moyeu évoquant une roue dentée sont également conçues spécifiquement pour ce modèle spécial. La partie inférieure des portes avant est décorée du logo Roland Garros et de nombreuses croix de Saint-André inspirées de l'architecture du stade.

À l'intérieur, les sièges sont recouverts de tissu gris clair. Le textile, entièrement composé de matières recyclées, est censé rappeler les vêtements de sport ; le logo de Roland Garros y est en outre tissé. Ce tissu se retrouve également sur les panneaux de porte. Le bandeau décoratif devant le siège passager reçoit une surface métallique satinée qui, avec le rétroéclairage, forme l'inscription "Roland-Garros Paris".

De plus, le levier de sélection des modes P, N, R et D sur le volant (appelé "levier de sélection E-Pop") est orné du logo Roland-Garros ; le design doit rappeler le manche d'une raquette de tennis.

Dans la console centrale, la surface de chargement par induction du smartphone a été dotée d'un tapis en caoutchouc rouge qui doit rappeler la terre battue des cours de tennis. Les tapis de sol sont de la même teinte.

Pour le tournoi, Renault met à disposition une flotte de 180 véhicules. Quatre R5 des années 70, converties à la propulsion électrique, seront également utilisées pour les navettes.

Le modèle spécial ne devrait pouvoir être commandé qu'à partir de 2025. Renault n'a pas encore communiqué son prix. La Renault 5 E-Tech Electric normale peut être commandée dès cet été. Les livraisons commenceront à l'automne. Pour le moment, seule la motorisation la plus puissante de 110 kW combinée à la grande batterie de 52 kWh est disponible pour le lancement sur le marché. Le prix n'a pas encore été révélé. Plus tard, des versions de 90 et 70 kW avec une batterie de 40 kWh viendront s'y ajouter. La grande batterie devrait permettre de parcourir 400 km, la petite 300 km. La version la moins chère de la R5 électrique devrait coûter 25 000 euros.

Dès la présentation de la R5 électrique, il est apparu clairement que Renault misait entièrement sur la personnalisation pour ce modèle. De nombreux éléments, comme le levier de sélection de la boîte de vitesses, sont disponibles dans différents designs, et les gaines du levier peuvent même être remplacées. Il existe également des accessoires sympathiques avec une touche bien française, comme un porte-baguette. Enfin, plusieurs modèles spéciaux sont attendus. Le premier est désormais connu : la R5 Roland-Garros pour les fans de tennis.