La nouvelle Renault 5 était l'une des nouveautés les plus attendues de 2024. Au Salon de l'automobile de Genève, elle a finalement fait ses débuts, affichant des lignes qui ont à peine changé par rapport au concept présenté il y a quelques années, fortement inspirées du modèle original produit entre 1972 et 1984.

Les diverses références au passé font place à beaucoup de technologie dans l'habitacle, ainsi qu'à des gadgets, des solutions astucieuses et des matériaux recyclés, pour une durabilité qui va au-delà du groupe motopropulseur. Découvrons maintenant l'intérieur de la nouvelle Renault 5 en détail.

Renault 5 2024, le tableau de bord

Les dernières Renault nous ont habitués à un tableau de bord en forme de "L" avec deux écrans côte à côte. Cette approche est partiellement reprise par la nouvelle Renault 5, le tableau de bord étant occupé par l'instrumentation numérique et les écrans d'info-divertissement disposés horizontalement.

Devant le conducteur se trouve un écran de 10 pouces (7 pouces sur les versions de base) au graphisme personnalisable, capable d'afficher une multitude d'informations et placé à l'intérieur d'une paupière pour éviter les reflets gênants de la lumière.

Le centre est dominé par le système d'info-divertissement de 10,1 pouces, légèrement orienté vers le conducteur et basé une fois de plus sur Android Automotive. Toujours connecté, il dispose également d'un assistant vocal, appelé Reno, représenté graphiquement par une pastille animée (le logo de Renault), similaire à Clippy de Windows. Pour l'activer, il suffit de dire : "Hey Reno".

Il intègre également les fonctionnalités de ChatGPT, le bot d'intelligence artificielle de plus en plus présent dans les voitures, chargé de répondre de manière naturelle à plus de 200 questions que se posent généralement les conducteurs qui se mettent au volant d'une voiture électrique pour la première fois. Il peut gérer de nombreux paramètres de la voiture, tels que la climatisation, la position des vitres latérales, le mode de conduite, etc. En dessous se trouvent des boutons physiques pour le contrôle de la climatisation.

Le volant, de forme carrée, abrite des boutons tactiles pour gérer la commande vocale et les différents systèmes d'aide à la conduite. Le levier de transmission est ancré à la colonne de direction, avec des graphiques personnalisables.

Renault 5 2024, les sièges Renault 5 2024, le levier de transmission

La connectivité

Le logiciel Open R Link de la Renault 5 est connecté et peut être mis à jour via le protocole OTA (over the air), sans passer par l'atelier. Il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil.

Renault 5 2024 Instrumentation numérique 7" / 10" Affichage tête haute Non Moniteur central 10,1" Miroir Android Auto (sans fil)

Apple CarPlay (sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

Renault 5 2024, qualité et matériaux

Le thème de l'économie circulaire est au cœur de la stratégie de Renault. La Renault 5 utilise des matériaux recyclés pour sa sellerie intérieure, comme le denim qui recouvre les sièges, au design sportif et enveloppant. Pour personnaliser l'intérieur, il existe différents accessoires imprimés en 3D, pour mieux organiser le tunnel central, où un panier en osier est ancré, côté passager, pour y insérer la baguette bien française.

Renault 5 2024, Accessoires imprimés en 3D Renault 5 2024, le porte baguette

L'impression générale est celle d'une grande solidité et d'un soin apporté aux matériaux, pour une ambiance chaleureuse et moderne. Avec des rappels du passé comme l'étiquette dans les pochettes des sièges avant, portant les profils des différentes générations de Renault 5.

Renault 5 2024, l'espace

Grâce à sa plateforme électrique, la Renault 5 2024 offre une bonne habitabilité malgré des dimensions extérieures réduites et une longueur de seulement 3,92 mètres. La banquette arrière est de forme régulière et il n'y a pas de tunnel central dans le plancher, ce qui améliore le confort.

Le coffre est d'une taille supérieure à la moyenne, avec une capacité minimale de 326 litres et un compartiment dédié au logement du câble de recharge.