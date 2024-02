La nouvelle Fiat Panda, électrique, sera présentée en juillet, ce qui n'est certainement pas une nouvelle. Cependant, beaucoup d'informations manquent : quel sera le style de la Panda ? Sera-t-elle uniquement électrique ? Et la plateforme ? Des questions auxquelles répond partiellement une vidéo surprise publiée par le constructeur italien, dans laquelle le PDG Olivier François anticipe le style et le contenu de la nouvelle génération. Et ce n'est pas tout.

En effet, comme prévu depuis des années, la nouvelle Fiat Panda donnera vie à une série de modèles liés par la même philosophie, reproduisant ce qui a été fait avec la Fiat 500 et les différentes 500L et 500X. Quels seront ces modèles ? Nous vous les présentons ci-dessous.

La stratégie

Avant de parler du produit, il est impossible de ne pas décrire le plan du constructeur. En effet, après le lancement officiel de la nouvelle Fiat Panda le 11 juillet 2024, de nouveaux modèles arriveront chaque année jusqu'en 2027. Tous seront basés sur une nouvelle plateforme globale, dont le nom n'est pas encore connu. Il pourrait s'agir de la STLA Small, de la Smart Car ou d'autre chose. Elle sera également multi-énergétique, c'est-à-dire pour des modèles 100 % électriques, thermiques et électrifiés.

Toutes ces nouveautés "partageront la même philosophie", précise le communiqué de presse, et seront assemblées dans différentes usines afin de pouvoir atteindre facilement tous les marchés. Pour l'instant, il ne s'agit que de concepts mais, comme l'affirme Olivier François dans la vidéo ci-dessous, ils deviendront réalité dans les prochaines années. Voyons maintenant quels modèles composeront la nouvelle famille de la Fiat Panda.

Nouvelle Fiat Panda, la Mega Panda

Nous commençons par la "vraie" Fiat Panda. Appelée "Mega Panda", elle est plus grande que la génération actuelle, qui est prête pour un léger restylage. Les formes sont carrées mais pas anguleuses, dérivées de celles du Concept Centoventi, encore plus personnelles, avec des feux avant pixelisés (similaires à ceux de la Hyundai Ioniq). Les dimensions ne sont pas mentionnées, mais la nouvelle Fiat Panda devrait mesurer environ 4 mètres de long, comme la nouvelle Citroën C3.

Fiat Panda 2024 concept Fiat Panda 2024, l'intérieur

On peut également voir l'intérieur de la nouvelle Fiat Panda, qui s'inspire, comme le constructeur l'avait prévu il y a quelque temps, du Lingotto, le siège historique de Fiat. Les formes ovales (y compris le volant, bien que Olivier François lui-même admette dans la vidéo que ce ne sera peut-être pas le cas dans la version de production) seront la marque de fabrique de la Pista 500, qui se trouve sur le toit du Lingotto. Il y aura bien sûr des matériaux durables tels que le plastique recyclé et le bambou. La position de conduite sera surélevée, la nouvelle Fiat sera une sorte de crossover, et l'intérieur sera minimaliste.

Pick-up Fiat

Fiat Panda Concept pick-up

Le deuxième modèle de la famille Fiat Panda est un pick-up, un segment qui n'a pas beaucoup de succès en Europe mais qui est très populaire en Amérique du Sud, l'un des principaux marchés de Fiat. La face avant s'inscrit dans la lignée de la citadine, tandis que les formes sont plus musclées et dont la caisse arrière constitue le véritable élément distinctif. Défini comme un véhicule qui "combine les particularités d'un pick-up avec la fonctionnalité d'un VUL et le confort d'un SUV", il aura également des dimensions "adaptées à la ville". Toutefois, compte tenu de la nature des pick-ups, véhicules de travail et de transport, nous nous attendons à une longueur d'au moins 4,8 mètres, soit bien moins que le Tesla Cybertruck.

Fiat fastback

Nous passons ensuite à un fastback qui, selon Fiat, vise à s'imposer sur des marchés tels que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, tout en ciblant également l'Europe. Là encore, aucune dimension n'a été annoncée et le fait que la voiture apparaisse seule n'aide certainement pas à s'en faire une idée.

Concept Fiat Panda Fastback

La face avant est familière, tout comme les lignes générales, carrées, avec une lunette arrière qui descend doucement vers la queue. Un design qui devrait favoriser les performances aérodynamiques afin d'augmenter l'autonomie. Quant à la date de lancement, elle devrait être fixée à 2026, prenant la place de la Fiat Fastback (en vente en Amérique du Sud) et de la Fiat Tipo.

Fiat Panda SUV, la Giga Panda

Un SUV classique, baptisé "Giga Panda", ne pouvait manquer à l'appel. Il est censé être le plus grand modèle du lot. Les proportions sont classiques, avec un aspect général résolument imposant. Le toit est parallèle au sol, afin de ne pas sacrifier l'espace intérieur.

Fiat Panda SUV concept Fiat Panda Camper concept

Fiat Panda Camper

Il en va de même pour le cinquième et dernier modèle de la nouvelle famille Fiat Panda. Et c'est aussi le plus original. Il s'agit d'un camping-car, avec des solutions adaptées à la vie en plein air. Selon François, il s'agit de l'évolution ultime de la Fiat Panda originale de 1980. Polyvalence et simplicité.

Genève, sans Genève

Si l'on revient au début de la vidéo, on ne peut manquer de mentionner la référence au Salon de l'automobile de Genève 2024, prévu entre le lundi 26 février et le dimanche 3 mars. Un rendez-vous que l'ensemble du groupe Stellantis a décidé de snober. Comme beaucoup d'autres constructeurs mondiaux. En effet, seul Renault a répondu présent parmi les vieilles connaissances, tandis que BYD et Saic Group viendront de Chine.

Nouvelle Fiat Panda, la vidéo