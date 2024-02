Singer construit certaines des plus belles Porche modifiées au monde. Il se peut cependant qu'il y en ait moins sur la route que prévu. La commande de Sotto récemment dévoilée est la 300ème restauration de l'entreprise et elle attire tous les regards.

Cette voiture était à l'origine une Porsche 911 Targa de 1990, que Singer a modifiée pour lui donner une allure plus rétro, comme toutes ses autres créations. La carrosserie en fibre de carbone est peinte en Resistance Blue, avec une bande fantôme portant la marque "Porsche" le long des flancs inférieurs. Le panneau de toit amovible est bleu foncé. Les énormes freins en carbone-céramique sont visibles derrière les jantes à cinq branches de style Fuchs.

À l'intérieur, l'acheteur a opté pour un cuir orange éclatant qui recouvre les sièges, les panneaux de porte et la partie inférieure du tableau de bord. Même le compte-tours est assorti. Les sièges ont des centres tissés et des œillets en nickel.

En soulevant le capot du moteur, on découvre le superbe six cylindres à plat de 4 litres refroidi par air de Singer, qui développe 390 chevaux et peut tourner à 9 000 tr/min. Le moteur est équipé d'un échappement en titane. Cet acheteur a opté pour la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, un excellent choix, mais Singer propose également une transmission à six rapports.

Singer a démarré son activité en 2009 et s'est rapidement attiré les faveurs des amateurs. Elle exploite désormais un site de 10 700 m² à Torrance, en Californie, qui regroupe sous un même toit la fabrication, la peinture, l'assemblage et l'aménagement intérieur. L'entreprise possède également une exposition distincte au Royaume-Uni.

En 2022, Singer a annoncé qu'elle cessait de prendre des commandes pour les modèles Classic Study, comme cette 911. À l'époque, le patron de l'entreprise, Rob Dickinson, a déclaré qu'il avait l'intention de limiter la production de ces modèles à 450 unités.

Singer construit également la série de modèles Turbo Study. Ces véhicules imitent les 911 Turbos des années 1970, et les acheteurs se déchaînent sur ces modèles. Nous en avons vu avec des carrosseries inspirées de la course automobile, des cabriolets et des coupés plus traditionnels.