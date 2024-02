La Mercedes-Benz Classe A à hayon ne connaîtra pas de nouvelle génération. Cependant, il est encore temps d'acheter le modèle actuel, y compris sa version phare AMG A45 S. Les responsables d'Affalterbach l'ont doté d'une version "Limited Edition".

La peinture AMG Green Hell Magno est disponible pour la première fois sur une Mercedes compacte, avec une finition mate. Vous vous souvenez peut-être de cette teinte frappante sur l'AMG GT R de 2016, maintenant la teinte verte accrocheuse se combine avec des accents jaunes contrastés qui s'étendent jusqu'aux roues. Comme si cela ne suffisait pas, Mercedes ajoute des graphiques de carrosserie noirs, notamment un énorme logo AMG sur le capot.

Cette AMG A45 S Limited Edition pour l'Europe est équipée de série d'environ 14 000 euros d'options. Elle reçoit les packs AMG Night I et II avec une multitude d'accents sombres, ainsi que le pack aérodynamique AMG avec son grand aileron arrière. Les jantes forgées de 19 pouces, exclusives à ce modèle, sont à sept branches doubles et d'un noir mat prononcé.

Le thème du noir et du jaune se poursuit à l'intérieur, où les appuis-tête portent le logo "45 S", qui a également été apposé sur les tapis de sol. On retrouve des baguettes latérales siglées AMG, des éléments en aluminium, un volant à fond plat et une sellerie en cuir synthétique.

À l'instar de l'AMG A45 S, l'édition limitée est équipée d'une transmission intégrale entièrement variable et du moteur quatre cylindres le plus puissant au monde installé dans une voiture de série. Le moteur turbocompressé de 2,0 litres développe une puissance impressionnante de 416 chevaux, ce qui permet de parcourir le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

Il s'agit du même M139 que l'on trouve dans la nouvelle C63 où il est monté longitudinalement (M139I) et produit une puissance encore plus élevée de 469 chevaux. Ce chiffre éclipse même la moins connue Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0 MR FQ-440 qui développait 440 ch. D'ailleurs, Mercedes s'est engagée à conserver la C63 à quatre cylindres parce qu'elle est "très progressiste".