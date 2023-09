Cela fait exactement 25 ans que l'une des Mercedes les plus vendues de tous les temps, la Classe A, est arrivée sur le marché. Présentée à l'origine sous la forme d'un petit monospace, la compacte à l'étoile a bien évolué au fil des temlps pour séduire un public de plus en plus large.

Pour célébrer cet important anniversaire, Mercedes-AMG présente la nouvelle A 35 4Matic Spectral Edition. Il s'agit d'une série spéciale, limitée et dotée d'une nouvelle couleur de carrosserie et de plusieurs options uniques.

Un équipement complet

La nouvelle Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition est l'une des versions les plus raffinées de la Classe A jamais produite. Il s'agit d'une série spéciale construite à partir de l'AMG Line Advanced Plus et peinte en Spectral Blue.

Parmi les nombreuses options proposées, citons le Pack Nuit AMG avec jantes AMG à cinq branches doubles et étriers de frein rouges, l'intérieur en cuir noir, le grand toit ouvrant panoramique et bien d'autres choses encore.

Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition, gli esterni

Sur le plan technologique, cette Classe A ... comme anniversaire, a été équipée de nombreuses options de sécurité, telles que le régulateur de vitesse adaptatif Distronic Pro et le pack d'intégration Smartphone avec Android Auto et Apple CarPlay.

Une Classe A toujours aussi puissante

La Mercedes Classe A 35 AMG a récemment bénéficié d'une refonte de sa motorisation, tout comme le reste de la gamme. La version inférieure à la puissante A 45 est en effet équipée du quatre cylindres en ligne essence 2.0 Turbo avec électrification hybride douce de 48 volts capable de développer jusqu'à 306 ch de puissance et 400 Nm de couple, le tout géré par la boîte de vitesses AMG Speedshift DCT à 8 rapports. La nouvelle Mercedes-AMG A 35 4Matic Spectral Edition peut d'ores et déjà être commandée au prix de 57 336 euros.