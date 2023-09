La manufacture suisse de montres de luxe, IWC Schaffhausen, a dévoilé deux éditions spéciales de la Big Pilot's Watch en hommage au légendaire Classe G de Mercedes-Benz.

La Big Pilot's Watch AMG G 63 dégage une impression générale de luxe avec son boîtier et sa couronne en or 18 carats, complétés par un cadran noir et un bracelet en caoutchouc noir avec incrustation en microfibre.

L'élégante combinaison de couleurs noir et or s'inspire du récent Mercedes-AMG G 63 Grand Edition. Armor Gold, un alliage innovant, renforce la durabilité de l'or, le rendant plus résistant aux éléments extérieurs. Les surfaces sablées et les bords polis ajoutent une touche contemporaine à ce chef-d'œuvre.

Galerie: Montre IWC Big Pilot's AMG G63

5 Photos

Outre la version Armor Gold, IWC a présenté la Big Pilot's Watch AMG G 63 avec un boîtier en composite à matrice céramique (CMC). Développé en collaboration avec le Centre aérospatial allemand (DLR), le CMC offre une tolérance aux dommages et une exceptionnelle résistance aux chocs thermiques.

IWC rend hommage au Classe G

Les deux éditions de la Big Pilot's Watch rendent hommage à la Classe G avec des éléments de design tels que les cadrans à 3 heures et 9 heures qui ressemblent aux phares du SUV de luxe. Les cadrans noirs présentent une structure technique en relief inspirée des bolides Mercedes-AMG.

Sous leurs superbes apparences, les deux montres sont animées par le calibre 52010 fabriqué par IWC, un mouvement automatique extrêmement robuste et précis. Certains composants du système de remontage sont fabriqués en céramique d'oxyde de zirconium, gage de longévité. Ces mouvements offrent une remarquable réserve de marche de sept jours et peuvent être admirés à travers le fond en verre saphir teinté, orné d'une étoile Mercedes-Benz rappelant l'enjoliveur de roue de secours du Classe G.

Les éditions de la Big Pilot's Watch AMG G 63 en or 18 carats et en CMC sont disponibles dans les boutiques IWC et en ligne. En outre, elles peuvent être enregistrées dans le cadre du programme My IWC care, qui prévoit une extension de 6 ans de la garantie limitée internationale standard de 2 ans.

Ces garde-temps allient la riche histoire de deux marques emblématiques, offrant aux passionnés la possibilité de porter à leur poignet un morceau d'histoire et de luxe moderne.