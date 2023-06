Mercedes a dévoilé une nouvelle variante de la G63 AMG appelée Grand Edition. Le constructeur limite sa production à 1 000 exemplaires seulement, et le SUV surpuissant reçoit de nombreuses retouches visuelles à l'intérieur et à l'extérieur, avec l'or comme accent principal.

L'AMG G63 Grand Edition porte une peinture spéciale Manufaktur noir et or, qui fait ressortir le contraste entre les deux couleurs. L'or orne les incrustations des pare-chocs avant et arrière, la plaque de protection du soubassement avant, l'anneau de la roue de secours et l'emblème de l'étoile de la roue de secours.

Mercedes a également utilisé cette couleur - kalaharigold - pour les graphiques de la partie inférieure des portes et y a apposé es logos AMG et Mercedes. Le SUV est équipé de jantes forgées AMG de 22 pouces en tech gold, avec des écrous de blocage central noir mat et les étoiles Mercedes en or.

À l'intérieur, le G63 Grand Edition est doté d'un habitacle contrastant entre le noir et l'or. Le SUV arbore des emblèmes AMG sur les seuils de porte noirs, des sièges habillés de cuir nappa noir Manufaktur avec des surpiqûres contrastées dorées, et des poignées de toit gainées de cuir. D'autres garnitures sont en carbone avec des fils de cuivre.

Le constructeur a également introduit la G500 Final Edition, qui marquera la dernière installation d'un moteur V8 dans cette version. Le constructeur ne prévoit d'en fabriquer que 1 500 exemplaires - 500 en Obsidian Black, Opalith White Mango et Olive Mango. Le SUV "Final Edition" est équipé de jantes AMG de 20 pouces et d'autres touches spéciales "Final Edition".

Aucun changement n'a été apporté au groupe motopropulseur sous le capot du G63 Grand Edition ou du G500 Final Edition. Le moteur V8 biturbo de 4,0 litres du G500 développe 416 chevaux et 610 Newton-mètres de couple. Cette AMG est également équipée d'un V8 biturbo de 4,0 litres, mais la G63 développe 577 ch et 627 de couple.

La Classe G est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère avec une version entièrement électrique. On ne sait pas encore quand Mercedes la dévoilera, mais cela pourrait se faire avant la fin de l'année. Quatre moteurs électriques équiperont le SUV, qui continuera à reposer sur un robuste châssis.

En attendant l'arrivée de l'EQG, qui ne s'appellera peut-être même pas ainsi, les amateurs de Classe G pourront se contenter de l'AMG G63 Grand Edition et de la G500 Final Edition. Le Mercedes-AMG G63 Grand Edition peut être commandé dès maintenant au prix de 228 896,40 euros et sera livré avec une housse AMG personnalisée.