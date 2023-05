Sur la base de la nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE, les ingénieurs et designers de Brabus ont développé un coupé hybride exclusif à quatre portes qui ne se contente pas des 843 ch de base. À Bottrop, près de 100 chevaux sont ajoutés.

Dans un premier temps, Brabus s'est concentré sur le moteur V8 biturbo de quatre litres à combustion interne du coupé quatre portes. Les ingénieurs ont également beaucoup travaillé sur la gestion électronique du moteur. Un calculateur Brabus PowerXtra spécifique est utilisé pour chaque banc de cylindres. Ils recalibre la régulation électronique de la pression de suralimentation afin de générer plus de puissance sans compromettre la stabilité. Des cartographies spéciales adaptent l'injection et l'allumage au système de suralimentation remanié.

Ces efforts ne se traduisent pas seulement par une puissance de pointe accrue de 87 ch et un couple supérieur de 100 Nm pour le V8 ces réglages ont permis d'obtenir une interaction optimale avec le moteur électrique de 150 kW (204 ch) de la propulsion hybride, qui reste en configuration de série.

En combinaison avec le huit cylindres biturbo à quatre soupapes, réglé à 726 ch de puissance de pointe et 900 Nm de couple, on obtient ainsi la supercar la plus puissante de l'histoire de Brabus : la Brabus 930 développe, comme son nom l'indique 930 ch. Le couple maximal du système de 1 550 Nm.

Malgré un poids à vide d'environ 2,4 tonnes, la Brabus 930 à quatre roues motrices accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 316 km/h.

Le système d'échappement sport en acier inoxydable avec clapets d'échappement intégrés assure une sonorité multiple par simple pression sur un bouton. Le système d'échappement comporte quatre sorties en titane/carbone de 90 millimètres de diamètre.

Malgré la puissance élevée, Brabus attire également l'attention sur la stabilité de ce moteur hybride plug-in. Ainsi, la garantie tuning Brabus est disponible pendant 3 ans jusqu'à 100.000 kilomètres (selon les conditions de garantie Brabus).

Le cockpit de la Brabus 930 supersport présentée ici est recouvert d'un cuir noir très fin, rehaussé de surpiqûres et de passepoils rouge vif. Les surfaces des sièges, tout comme l'ensemble du plancher de la cabine du conducteur et du coffre, ont été surpiquées avec la plus grande précision dans un design triangulaire. Pour un fonctionnement optimal de la climatisation des sièges, les bandes centrales ont été perforées au millimètre près.

Des éléments en carbone dans l'habitacle ainsi que des pinces de porte et des pédales anodisées mates en aluminium apportent une touche sportive. Les baguettes de seuil en carbone avec le logo Brabus éclairé, qui change de couleur en fonction de l'éclairage d'ambiance de l'habitacle, complètent le design intérieur innovant. De plus, de nombreux éléments du cockpit ont été peints en "Rocket Red", des interrupteurs aux grilles de haut-parleurs, en passant par les buses de ventilation et les caches.