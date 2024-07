L'apparence est subjective. Une Rolls-Royce Cullinan violette avec un kit de carrosserie Mansory n'est pas si mal, n'est-ce pas ? Et les prises d'air de la Mercedes-AMG G63, préparée par Brabus, nous rappellent une Pontiac Trans Am à air pulsé, circa 2001. Quant à la Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12, elle n'est pas très différente de l'Urus standard. Nous nous sentirions toutefois un peu gênés de conduire un SUV vert vif avec des numéros de course sur les portières.

Il s'agit d'une collection très éclectique de SUV ultra coûteux, mais ils ont la puissance nécessaire pour soutenir l'image. Le Cullinan est équipé d'un V12 de 6,75 litres, tandis que la G63 est dotée de son très apprécié V8 biturbo de 4,0 litres. On ne sait pas exactement quelles modifications mécaniques ont été apportées à ces SU - au pire, ils développent 591 et 577 chevaux sous leur capot. Chez Lambo, nous savons que le V8 biturbo de 4,0 litres développe 627 ch. Il s'agit d'une version spéciale de l'Urus que seuls les propriétaires de la voiture de piste Essenza SCV12 peuvent acheter.

Et puis il y a la Hyundai, qui semble plutôt terne au milieu de cette mer de SUV colorés et équipés. À partir de 66 100 $, la Ioniq 5 N est bien au-dessus de sa catégorie. Mais est-elle assez épique pour battre ces titans dans une course de vitesse ?

L'équipe de CarExpert a filmé ces quatre modèles en action. Les Mercedes et Rolls-Royce s'alignent d'abord et, sans grande surprise, c'est la G63, plus légère, qui l'emporte. Le deuxième round oppose la G à l'Urus, et la lutte est serrée pendant un petit moment. L'avantage de la puissance de la Lambo se fait sentir à l'extrémité de la piste, laissant la Mercedes et ses prises d'air Brabus loin derrière.

Nous ne savons pas si l'équipe de tournage était au courant de cette confrontation à venir. Désolé pour les fans de combustion, mais la Ioniq 5 N domine absolument l'Urus sur tous les aspects de plusieurs parcours. En raison d'un faible kilométrage, le conducteur de la Lambo n'a pas pu utiliser le launch control. Mais cela n'a pas eu d'importance. Qu'il s'agisse de lancer la voiture ou de la faire rouler, c'est Hyundai qui l'a emporté.

Les chiffres finaux en témoignent. Avec un temps de 13,29 secondes au quart de mille, la Rolls-Royce Mansory n'a pas pu faire le poids. La Mercedes-AMG G63 a réalisé un temps de 12,59, ce qui est loin d'être négligeable, mais plus lent que le temps de 12,43 affiché par l'Urus. Mais toutes ces voitures étaient bien plus lentes que la Ioniq 5 N, qui a réalisé un temps de 11,32 secondes à 195,86 km/h.