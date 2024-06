Dans cette vidéo de Carwow, pas moins de huit SUV s’affrontent : Ferrari Purosangue, Porsche Cayenne Coupé Turbo, Aston Martin DBX 707, Urus Performance, BMW X6 M, Range Rover Sport SV, AMG G63 et Land Rover Defender V8. Avant de passer aux différentes courses, voyons les performances de chaque SUV présent dans cette vidéo.

Huit SUV performants s'affrontent

Nous avons tout d’abord la Ferrari Purosangue. Le premier SUV du Cheval Cabré pèse 2 033 kg et est propulsé par un V12 de 6,5 litres, développant 725 ch et 716 Nm de couple. La boîte de vitesses automatique à huit rapports permet de transmettre cette puissance aux quatre roues. À ses côtés, Il y la Porsche Cayenne Coupé Turbo. Le SUV hybride du constructeur allemand pèse 2 495 kg et est équipé d’un V8 biturbo de 4 litres associé à un moteur électrique. Ensemble, ils développent 739 ch et 960 Nm de couple. Comme la Ferrari, la Porsche possède une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Ferrari Purosangue Aston Martin DBX707

Equipée également d’un V8 biturbo de 4 litres, l’Aston Martin DBX 707 développe 707 ch et 900 Nm. Elle pèse 2 245 kg et c’est une boîte automatique à neuf rapports qui permet de transmettre la puissance aux roues. L’Urus est équipé d’un autre V8 biturbo de 4 litres et d’une transmission intégrale. La puissance, de 666 ch et 850 Nm de couple, est transmise par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses à huit rapport. Le SUV italien pèse 2 150 kg.

Le BMW X6 M ainsi que le Range Rover Sport SV sont tous les deux équipés du même V8 biturbo de 4,4 litres cette fois-ci. La BMW pèse 2 445 kg pour une puissance de 625 ch et 750 Nm. Le Range Rover possède 10 ch de plus et le même couple mais pèse 2 560 kg.

BMW X6 M Mercedes-AMG G63

L'avant-dernière voiture est l'AMG G63 de 2 550 kg, qui se présente avec un V8 biturbo de 4 litres développant 585 ch et 850 Nm. Sa boîte de vitesses à 9 rapports transmet cette puissance aux quatre roues. Le dernier SUV de cette liste est le Land Rover Defender V8. Comme son com l’indique, il est équipé d’un V8, mais suralimenté de 5 litres. Il s’agit du concurrent le moins puissant avec 525 ch et 625 Nm. De plus, il s’agit du SUV le plus lourd des huit avec 2 600 kg

Trois courses et un test de freinage

Les huit SUV se sont d’abord affrontés dans une course de quart de mile (400 mètres). À l’arrivée, il y a eu une égalité parfaite entre la Ferrari Purosangue et l’Aston Martin DBX 707 qui ont parcouru les 400 mètres en 11,7 secondes. Le BMW X6 M est le SUV qui s’est le mieux élancé mais il termine sur la dernière marche du podium. Auteur d’un départ raté, le Lamborghini Urus termine sixième tandis que le Mercedes AMG G63 a été le SUV le plus lent de cette course avec un temps de 14 secondes pour parcourir le quart de mile.

Dans la deuxième course, l’équipe de Carwow a enlevé les trois SUV les moins rapides, le Range Rover, le Land Rover et le Mercedes, pour ne garder que les cinq SUV les plus performants. Cette fois-ci, ils se sont élancés pour le double de distance, soit 800 mètres, et en départ lancé. C’est la Ferrari qui s’est imposée une seconde fois, devant la Lamborghini et la Porsche Cayenne Coupé Turbo.

Dans la même configuration, la troisième course a vu les trois SUV les moins rapides susmentionnés s’affronter, en plus de la BMW. Cette dernière s’est imposée devant le Range Rover et la Mercedes. Enfin, un test de freinage a été effectué pour conclure cette vidéo. Les huit SUV se sont élancés à la même vitesse et ont tous freiné au même moment. Après sa victoire dans l’ultime sprint, la BMW a remporté ce test en freinant sur la plus courte distance, suivi du Mercedes AMG G63 et de l’Aston Martin.