La Mazda MX-5 a subi de nombreux changements depuis ses débuts il y a plus de 30 ans. Malgré tout, la MX-5 (ND) de quatrième génération conserve l'esprit de conduite de ses prédécesseurs. Une nouvelle vidéo met en évidence les différences de performances entre la dernière MX-5 et ses devancières.

La MX-5 dernière génération favorite ?

La Mazda MX-5 (NA) de première génération a fait sensation avec son moteur quatre cylindres de 1,8 litre et 131 chevaux. Il produit 152 Nm de couple qui propulse la voiture de 990 kg. La MX-5 (NB) est équipée d'un quatre cylindres de 1,8 litre développant 146 ch et 168 Nm de couple. Une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports transmet la puissance aux roues arrière. Le roadster pèse 1 065 kg.

Galerie: 2024 Mazda MX-5 Miata (JDM)

2 Photos

La MX-5 (NC) de troisième génération est équipée d'un plus gros moteur quatre cylindres de 2,0 litres développant 160 ch et 188 Nm de couple. C'est la plus lourde de la gamme avec 1 100 kg. Enfin, la MX-5 (ND) est la plus puissante du groupe, avec son moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 184 ch et 205 Nm de couple. Elle est équipée d'une boîte manuelle à six vitesses et pèse 1 030 kg.

La dernière MX-5 a pris le meilleur départ de la course, laissant son prédécesseur derrière elle. Elle a franchi la ligne d'arrivée en premier avec un temps de 14,7 secondes au 400 mètres. La NC a terminé deuxième avec 16,4 secondes, la NB troisième avec 16,9 secondes et la NA dernière avec 17,2 secondes. La MX-5 (ND) a également remporté le test de freinage en s'arrêtant sur la distance la plus courte.

Vers une électrification de la MX-5

La Mazda continue de faire vibrer le cœur des passionnés. Le constructeur a récemment mis à jour la ND au Japon, en dotant le roadster de nouveaux phares, d'un nouveau système d'infodivertissement et d'un différentiel à glissement limité. Ces mises à jour permettront à la voiture de rester fraîche avant l'arrivée du modèle de nouvelle génération.

En décembre dernier, Mazda a déclaré qu'elle devrait probablement électrifier la prochaine MX-5. Le durcissement de la réglementation en matière d'émissions pourrait permettre aux passionnés de découvrir la première MX-5 hybride. Mazda a déjà annoncé son intention d'électrifier tous les modèles de sa gamme d'ici 2030.

Nous sommes impatients d'assister à une course de vitesse entre cinq générations dans quelques années. L'électrification améliorera sans aucun doute les performances de la MX–5, mais elle augmentera aussi son poids.