En Europe, depuis plus de 10 ans, deux SUV se disputent le titre de reine des ventes : le Peugeot 3008 et le Volkswagen Tiguan. Cela est confirmé par les chiffres élevés qu'ils enregistrent chaque mois et par le fait qu'ils en sont tous deux à leur troisième génération, avec un style entièrement nouveau, beaucoup plus de technologie et des moteurs toujours aussi efficaces.

Bien qu'elles s'éloignent de leur philosophie de conception initiale, tant en termes de taille que de forme, elles conservent leur objectif historique : séduire les mères, les pères et de nombreux actifs, qui les ont toujours choisies comme voitures de société. Commençons donc un nouveau comparatif sur papier.

Peugeot 3008 VS Volkswagen Tiguan : l'extérieur

Comme toujours dans ce genre de cas, nous commençons par l'extérieur. Les deux nouvelles générations des deux voitures, qui ont été présentées ces dernières semaines et que vous pouvez voir sur les photos, sont les troisièmes. En termes de design, toutes deux ont été conçues pour faire évoluer le style inauguré par les deux constructeurs ces derniers temps et avec d'autres voitures, en l'amenant à un niveau supérieur ainsi qu'en inaugurant de nouvelles lignes directrices.

Dans le cas de la nouvelle Peugeot 3008, par exemple, la nouvelle calandre présente le nouveau logo de l'entreprise, flanqué à son tour de nouveaux feux diurnes verticaux à LED, qui sont surmontés par les feux de route et les feux de croisement proprement dits. Le résultat est un effet optique très distinctif, destiné à embellir la voiture surtout pendant la journée, avec une signature lumineuse plutôt "puissante".

Le nouveau Peugeot 3008 Le nouveau Volkswagen Tiguan

Le Volkswagen Tiguan, quant à lui, a été conçu en s'inspirant de plusieurs des dernières productions de Wolfsburg, qu'elles soient thermiques ou électriques. Dans ses lignes, en effet, on retrouve plusieurs traits stylistiques de la Golf 8, mais aussi des différents ID présentés ces dernières années, comme l'ID.4 et l'ID.5. D'une manière générale, les deux nouveaux SUV ne diffèrent pas beaucoup des générations précédentes, véritables best-sellers depuis sept ans (il suffit de parcourir les rues de n'importe quelle ville du Vieux Continent), avec toutefois une différence substantielle en ce qui concerne le crossover français : il est désormais devenu un SUV-Coupé.

Le nouveau Peugeot 3008 Le nouveau Volkswagen Tiguan

En effet, si l'on observe le profil et l'arrière des deux nouvelles voitures, il est clair que si les designers allemands ont choisi de conserver la forme du Tiguan, les designers français ont plutôt opté pour la voie de la révolution, en modifiant complètement l'arrière du 3008 et en optant pour un hayon beaucoup plus incliné que par le passé et une troisième vitre résolument anguleuse. Le résultat, dans ce dernier cas, est un crossover aux formes sportives et aérodynamiques, conçu avec un double objectif : tout d'abord conquérir encore plus les faveurs du public mondial, désormais fan des coupés hauts, puis réussir à diminuer la quantité d'air déplacée lors des déplacements, en réduisant par conséquent le coefficient aérodynamique et donc la consommation.

Modèle Longueur (mètres) Largeur (mètres) Hauteur (mètres) Empattement (mètres) Poids (kg) Peugeot 3008 2024 4,54 1,90 1,64 2,73 nd Volkswagen Tiguan 2024 4,54 1,84 1,64 2,68 1.502 kg

Peugeot 3008 VS Volkswagen Tiguan : l'intérieur

Si à l'extérieur la nouvelle Peugeot 3008 et le nouveau Volkswagen Tiguan ont fait un pas en avant par rapport à leurs générations précédentes respectives (tous deux nés en 2016), se rapprochant ainsi des autres modèles de la gamme, à l'intérieur ils ont inauguré un véritable nouveau souffle familial, avec des aménagements totalement revus et une nouvelle électronique de bord.

L'intérieur du nouveau Peugeot 3008

En commençant par l'ordre alphabétique, donc une fois de plus avec la voiture française, le nouveau 3008 a été choisi par l'entreprise pour présenter au monde l'innovant Peugeot Panoramic i-Cockpit, équipé d'un écran panoramique HD incurvé de 21 pouces qui semble flotter sur le tableau de bord et le traditionnel petit volant qui a équipé les voitures du Lion pendant des années. Il s'agit d'une façon de "vivre" qui a toujours été appréciée par les clients, avec une disposition très particulière qui implique d'ajuster le volant (plat au-dessus et en dessous) très bas, de sorte que les instruments puissent être clairement vus au-dessus (et non à l'intérieur comme d'habitude).

Mais ce n'est pas tout. Lors du lancement de la 3008, le constructeur a également levé le voile sur le nouveau tableau de bord, désormais recouvert d'un tissu gris spécial et équipé du nouveau sélecteur de vitesses automatique by-wire, placé derrière le levier d'essuie-glace. Enfin, les sièges sont également nouveaux, revêtus au choix de cuir ou de microfibre et dotés d'une nouvelle mousse intérieure conçue pour mieux soutenir le corps sur les longs trajets : une caractéristique essentielle qui lui a valu d'être homologué par l'AGR, ce dont se féliciteront les nombreux salariés et gestionnaires de flotte qui, depuis des années, ont choisi le crossover de Sochaux pour parcourir des centaines de milliers de kilomètres sur l'autoroute.

L'intérieur du nouveau Volkswagen Tiguan

Le confort est également le maître mot du nouvel intérieur de la troisième génération du Volkswagen Tiguan. Tout comme la voiture française, la voiture allemande a été choisie par le constructeur (avec la Passat) pour présenter au public les intérieurs des futures voitures du constructeur, très proches en termes d'ergonomie et d'agencement des dernières électriques. Ici aussi, le nouveau système d'infodivertissement MIB4 fait ses débuts mondiaux, un véritable saut de génération par rapport au précédent MIB3. Une autre grande innovation dans l'intérieur du nouveau Tiguan est le système rotor, positionné sur le tunnel central et conçu pour fournir un "raccourci" vers les paramètres d'utilisation quotidienne, évitant d'entrer dans des sous-menus gênants à partir de l'écran central.

Il s'agit d'un saut générationnel par rapport aux voitures actuellement en vente, réalisé en même temps que la nouvelle commande de gestion de la boîte de vitesses automatique, désormais positionnée sur la colonne de direction et non plus en bas comme, encore une fois, sur la Golf 8 ou sa cousine l'Audi A3. Le Tiguan étant également une voiture destinée aux familles, mais aussi aux parcs automobiles, les ingénieurs ont également entièrement redessiné les sièges qui peuvent désormais être choisis avec différentes nouvelles housses et, tout comme la génération précédente, également dans une version ergoActive 100% électrique et homologuée (comme pour la voiture française) par l'organisme allemand AGR.

Peugeot 3008 VS Volkswagen Tiguan : les moteurs

Mais passons aux choses sérieuses : la mécanique. En ce qui concerne les moteurs de ces best-sellers, les deux constructeurs ont choisi deux philosophies totalement opposées.

Alors que Peugeot a décidé de présenter le nouveau 3008 avant tout dans une version 100% électrique, à laquelle s'ajouteront dans les mois à venir des versions thermiques - probablement avec des motorisations complètement différentes de la génération précédente - Volkswagen a choisi de dévoiler l'ensemble de sa gamme de motorisations, avec toutefois quelques nouveautés par rapport au passé.

Peugeot 3008 Volkswagen Tiguan 2024

En alternance avec la voiture française, mécaniquement nouvelle, la voiture allemande confirme son "catalogue" historique de moteurs, composé d'acronymes qui, au fil des ans, se sont révélés être des champions de la consommation et de la fiabilité. Tout cela à une exception près : les versions hybrides rechargeables, désormais équipées au niveau thermique du nouveau 1.5 TSI à la place de l'ancien 1.4 TSI, une nouveauté annoncée il y a quelque temps.

*Les informations sur les versions thermiques de la nouvelle Peugeot 3008 seront communiquées au début de l'année 2024.

Modèle Peugeot 3008* Volkswagen Tiguan Diesel n.d. 2.0 TDI 150 ch ou 190 ch (également 4x4) Essence n.d. 2.0 TSI de 204 ch ou 265 ch (également 4x4) Essence MHEV n.d. 1.5 eTSI mild hybrid de 130 ch ou 150 ch Essence PHEV n.d. 1.5 eTSI plug-in hybrid de 204 ch ou 272 ch

Électrique Électrique Mono-moteur 213 ch

Moteur simple 231 ch

Moteur double 326 ch n.d.

Peugeot 3008 VS Volkswagen Tiguan : l'histoire

Vous êtes-vous déjà demandé comment ces deux voitures se sont hissées au sommet des ventes européennes au cours des dix dernières années ? Leur histoire commence, pour l'une comme pour l'autre, à la fin de l'année 2007, quand elles sont présentées comme un "juste milieu" entre les voitures compactes des deux constructeurs et les voitures familiales de plus grande taille.

Elles font leur entrée dans un segment encore inconnu pour la plupart, à une époque (aujourd'hui révolue) où les breaks et les grands monospaces tiennent encore le haut du pavé. D'une certaine manière, l'ambition de Volkswagen ces dernières années a été de s'éloigner complètement du concept de monospace, en présentant une voiture aux formes totalement différentes, même si l'habitacle arrière est plutôt carré et haut.

En revanche, Peugeot conçoit la 3008 comme un véritable crossover avec un grand habitacle, doté de technologies totalement innovantes pour l'époque, comme le Grip Control, un dispositif électronique capable de simuler la présence d'un différentiel avant à glissement limité et de garantir une traction correcte même sur des terrains glissants ou glissants (le Tiguan, en revanche, est équipé de la transmission intégrale 4motion avec différentiel Haldex).

Le Peugeot 3008 de première génération Le Volkswagen Tiguan de première génération

En 2016, les deux constructeurs ont présenté en parallèle leurs deuxièmes générations de SUV du segment C. Le nouveau 3008 se présente comme un crossover de taille moyenne aux lignes arrondies, qui fait évoluer le concept inauguré avec la première génération vers un niveau supérieur, grâce également à un intérieur beaucoup plus raffiné et à de nouveaux moteurs hybrides. Le nouveau Tiguan, en revanche, a une forme nettement plus anguleuse, surtout à l'avant, avec des phares carrés et un grand capot allongé. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la conception basée sur la nouvelle plateforme MQB, tout comme sur la voiture française, l'équipement comprend le nouvel ADAS de la société et le nouveau système d'infodivertissement, qui sera également disponible avec le virtual cockpit.

Le Peugeot 3008 de seconde génération Le Volkswagen Tiguan de seconde génération

En résumé, deux best-sellers qui, au fil des années, ont toujours été sur un pied d'égalité en termes de technologie, de prix et de mécanique, choisis par les clients du monde entier en fonction de leurs goûts personnels en matière d'esthétique et de praticité d'utilisation. Seront-ils en mesure de poursuivre les succès obtenus et prouvés par les générations précédentes, en conquérant de plus en plus de clients, de gestionnaires de flottes et de professionnels dans le monde entier ? Nous le saurons dans les années à venir. Lequel choisiriez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !