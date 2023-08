Peugeot propose une large gamme de véhicules mais reste à la traîne de Fiat, une marque avec une gamme de modèles plutôt vieillissante et limitée, en termes de ventes. Les deux constructeurs font partis du groupe Stellantis, l’un des plus imposant au monde, mais la marque française veut accélérer son jeu et travaille sur une nouvelle génération pour l'un de ses véhicules les plus populaires. Le futur 3008 a déjà été aperçu à plusieurs reprises, suffisamment en tout cas pour réaliser ce rendu.

Le modèle a été lancé à l'origine en 2008 et faisait penser à un mixte entre un monospace et un SUV, mais il s'est vite transformé en crossover pour la deuxième génération sortie en mai 2016. Des prototypes camouflés ont déjà confirmé que le modèle de troisième génération subira à nouveau une métamorphose avec une ligne de toit inspirée du coupé.

La 408 à la rescousse

Comme vous pouvez le voir sur les images, l’avant emprunte des éléments de conception à la Peugeot 408. Les principales ressemblances entre les deux voitures devraient être toute la partie allant de la calandre jusqu’au pare-chocs. Il y a aussi certaines similitudes dans les phares, qui sont plus minces dans le nouveau 3008 que sur le modèle sortant.

Peugeot a déjà partagé des photos officielles de l'intérieur de la nouvelle 3008. Le point culminant sera un nouvel écran incurvé de 21 pouces qui se trouve en hauteur sur le tableau de bord. Pour ceux qui préfèrent les boutons physiques pour les fonctions les plus courantes dans une voiture, le constructeur automobile propose les nouvelles fonctionnalités i-Toggles. En termes simples, ce sont 10 boutons tactiles qui peuvent être configurés pour mieux répondre aux besoins du conducteur et du passager avant avec leurs fonctions de raccourci préférées.

Le modèle se base sur la nouvelle plate-forme STLA Medium, présentée il y a plusieurs semaines, et il fera ses débuts en septembre lorsque tous les détails, le concernant, seront dévoilés. Le SUV français devrait être commercialisé avec une gamme de moteurs à combustion électrifiés et une version entièrement électrique est également à prévoir.