La liste des Peugeot E-3008 et E-5008 s'enrichit des nouvelles versions Long Range, celles qui offrent la plus grande autonomie. Equipées du nouveau groupe motopropulseur de 230 ch, alimenté par une batterie de 96,9 kWh, elles peuvent respectivement parcourir jusqu'à 700 km et 668 km en une seule charge, ce qui peut être fait avec une puissance allant jusqu'à 160 kW. Voici les détails.

Une grande batterie fabriquée en France

La star du nouveau groupe motopropulseur des deux SUV français est sans conteste la nouvelle batterie de 96,9 kWh. Il s'agit d'un accumulateur de seulement 15 mm d'épaisseur par rapport à la batterie de 73 kWh, construit en France dans la gigafactory ACC de Douvrin, et qui promet un rendement très élevé et des temps de ravitaillement assez courts.

Comme nous l'avons dit, il peut accepter une puissance de charge en courant continu allant jusqu'à 160 kW, ce qui se traduit par environ 27 minutes pour passer de 20 à 80 %. Son rôle est d'alimenter le nouveau moteur électrique de 230 ch (170 kW) monté à l'avant, qui complète le moteur de 210 ch déjà disponible.

Peugeot E-3008 (2024) : châssis, batterie et transmission de la nouvelle plateforme STLA Medium

Le préconditionnement arrive

Avec la présentation de la nouvelle version Long Range, les véhicules électriques Peugeot 3008 et 5008 inaugureront également un nouveau système de préconditionnement de la batterie, qui permet de réduire les temps de recharge lors des longs trajets grâce à la possibilité de réchauffer l'accumulateur avant de s'arrêter pour un ravitaillement "rapide".

Les deux SUV seront présentés en direct au prochain Mondial de l'Automobile de Paris, qui se tiendra du 14 au 20 octobre à Paris Expo Porte de Versailles, mais la société a déjà fait savoir que cette version bénéficiera également de la garantie "voiture zéro émission" du Lion, d'une durée de huit ans et 160 000 km.