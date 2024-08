Les nouvelles Peugeot 3008 et 5008 peuvent désormais également être commandées en version hybride rechargeable. Les deux SUV sont proposés en différentes versions électrifiées, en hybride 48V, en hybride rechargeable et avec des moteurs entièrement électriques.

Les modèles 3008 et 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 combinent un moteur électrique de 92 kW (125 ch) avec un moteur à combustion interne quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre qui produit 150 ch (110 kW), pour une puissance totale de 195 ch (143 kW). Quant à la transmission électrifiée à double embrayage à 7 rapports, elle est fabriquée à Metz, dans l'usine du constructeur tricolore.

La charge et les prix

La batterie de 17,8 kWh (net) permet une autonomie 100 % électrique allant jusqu'à 85 km pour le 3008 et jusqu'à 78 km pour le 5008. Les deux modèles sont équipés d'un réservoir de carburant de 55 litres et peuvent être rechargés en 2 heures et 55 minutes à l'aide du chargeur de 7,4 kW ou en 9 heures et 5 minutes à partir d'une prise domestique classique.

Selon le constructeur, le nouveau Peugeot 3008 est l'un des SUV les plus compacts de la catégorie du segment C grâce à ses dimensions (longueur : 4,54 m, largeur : 1,89 m, hauteur : 1,64 m). Il offre également beaucoup d'espace pour les passagers et les bagages. Le volume du coffre est de 520 litres, avec les dossiers des sièges arrière rabattus, il atteint un maximum de 1 480 litres. Le nouveau 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 sera proposé dans les variantes d'équipement Allure et GT dès le début des commandes.

Le 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 Allure comprend entre autres de série : un système d'accès et de démarrage sans clé, une caméra de recul HD, des aides au stationnement arrière, des phares et feux arrière à LED, des jantes en alliage léger de 19 pouces (48 cm) deux- ton, un cockpit avec deux écrans numériques de 10 pouces (25,4 cm), un système d'infodivertissement et un chargeur embarqué de 3,7 kW, monophasé. La version Allure est disponible à partir de 42 990 euros.

Le nouveau 5008 est spacieux et peut accueillir jusqu'à sept personnes. Un volume de coffre de 916 litres (5 places), 348 litres (7 places) et jusqu'à 2 232 litres (2 places avec les sièges rabattus) offre de nombreux espaces de rangement.

Le 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 Allure comprend entre autres de série : un système d'entrée et de démarrage sans clé, une caméra de recul HD, un rétroviseur, une alerte de collision frontale, un régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, une climatisation automatique 2 zones. , sièges avant chauffants, phares et - Feux Eco-LED, jantes alliage 19 pouces (48,3 cm) bicolores, le i-Cockpit avec deux écrans HD 10 pouces (25,4 cm) chargeur embarqué 3,7 kW, monophasé. Les prix de cette variante d'équipement commencent à 45 990 euros.