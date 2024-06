L'important est d'être reconnu et d'avoir des lignes personnelles pour ne pas se perdre dans la foule. Mais sans exagérer. Voici les pensées qui guident les crayons des concepteurs automobiles et qui ont donné vie à des modèles comme le Renault Rafale et la Peugeot 408, des SUV (ou plutôt crossovers) aux lignes coupés avec une grande volonté de se démarquer même si, ironiquement, ils se ressemblent.

Ces deux modèles sont également liés par des dimensions similaires, beaucoup d'espace et des moteurs électrifiés (la 408 mise également sur des unités purement thermiques). En tout cas, les deux voitures françaises sont les protagonistes de notre nouveau comparatif.

L'extérieur

Long de 4,71 mètres, le Renault Rafale présente des proportions qui le font paraître bien ancré au sol, sans être particulièrement "lourd", grâce aux lignes de coupé qui le rendent élancé, tout en lui conférant un aérodynamisme particulièrement avantageux. Composé d'arêtes vives et de lignes épurées, le Rafale a ce qu'il faut au niveau du style, avec certains éléments entièrement repris de l'ambiance de la famille Renault, comme les feux avant en boomerang.

Renault Rafale Peugeot 408

La Peugeot 408 ne perd que 2 cm par rapport au Rafale, avec une longueur de 4,69 mètres et des lignes agressives, notamment à l'avant, caractérisées par les feux horizontaux classiques de Peugeot et des phares particulièrement fins. Mais la hauteur est bien inférieure à celle de son rival Renault, 1,48 mètres contre 1,61.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Renault Rafale 4,71 m 1,86 m 1,61 m 2,74 m Peugeot 408 4,69 m 1,85 m 1,48 m 2,79 m

L'intérieur

Simplicité et technologie : voilà comme résumer l'habitacle du Renault Rafale en deux mots, avec le tableau de bord dominé par l'instrumentation numérique de 12,3" et l'écran central (positionné verticalement) du système d'infodivertissement, avec une diagonale de 12". C'est une configuration désormais classique pour Renault, pour utiliser l'Android Automotive comme logiciel, pour profiter des différents services Google intégrés. La qualité globale est bonne, avec une attention portée aux matériaux et à l'assemblage.

Renault Rafale, l'intérieur

La verrière panoramique "Solarbay" est spectaculaire et peut être opaque grâce à un bouton spécifique sur le plafonnier, pour protéger les occupants des rayons du soleil tout en assurant toujours une luminosité intérieure optimale.

L'espace ne manque pas, ceux qui sont assis à l'arrière disposent de nombreux centimètres et de tout ce dont ils ont besoin pour profiter des longs voyages, des prises USB type C aux bouches d'aération, en passant par les supports pratiques cachés dans l'accoudoir central, où vous pouvez placer votre smartphone ou votre tablette. Le sol est plat et le canapé a un design régulier, de sorte que même ceux qui sont assis au milieu n'ont pas de problèmes particuliers.

Le coffre est décidément généreux : de 627 à plus de 1 900 litres, avec des dossiers arrière qui, une fois repliés, forment une marche.

La Peugeot 408 dispose également d'intérieurs qui rappellent le style des autres modèles de l'entreprise et sont fidèles à la disposition i-cockpit : volant de diamètre réduit, instruments surélevés (numériques 10") et écran central (également 10") qu'il contient toutes les commandes, y compris la climatisation. Confortable et avec le bon effet wow, l'effet tridimensionnel de l'instrumentation. La qualité globale est décidément de haut niveau.

Peugeot 408, l'intérieur

Les passagers de la deuxième rangée sont confortablement installés et malgré la conduite de type coupé, cela ne pénalise pas les personnes de grande taille, même au centre, tandis que les prises de chargement USB type C et les bouches d'aération ne manquent pas. Cependant, en raison des fenêtres peu généreuses, l’environnement peut être oppressant.

Même le compartiment à bagages ne fait pas de sacrifices en termes d'espace, il est moins performant que celui du Rafale, passant d'un minimum de 536 à un maximum de 1 611 litres et de 471 à 1 545 si l'on choisit la motorisation rechargeable.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Espace du coffre (min/max) Renault Rafale 12,3" 12" 627/1.900 l Peugeot 408 10" 10" 536/1.611 l

471/1.545 l(PHEV)

Les moteurs

Le Renault Rafale mise uniquement sur des motorisations électrifiées : le full hybride de 200 ch ou le plug-in de 300 ch, tous deux basés sur le moteur essence 1.2 turbo. Dans le premier cas, la traction est à l'avant, tandis que le PHEV dispose d'un moteur électrique couplé à l'essieu arrière pour avoir ainsi une transmission intégrale.

Renault Rafale Peugeot 408

La gamme de motorisations Peugeot 408 comprend également un bloc purement thermique, à savoir le moteur essence 1.2 turbo de 130 ch. L'électrification commence avec le 1.2 mild hybrid de 136 ch et se poursuit avec les deux motorisations rechargeables de 180 et 225 ch. La traction est toujours et uniquement frontale.

Modèle Essence Hybride doux Hybride complet Plug-in Renault Rafale n.d. n.d. 1.2 l et 200 ch 1.2 l et 300 ch Peugeot 408 1.2 l et 130 ch 1.2 l et 136 ch n.d. 1.6 l 180 ch

1.6 l 225 ch

Les prix

Les prix du Renault Rafale démarrent à partir de 43 700 euros pour la version Techno 200 ch, tandis que ceux de la version 300 ch plug-in sont encore inconnus. De série, il y a des jantes en alliage de 20", des phares entièrement LED, une climatisation automatique à deux zones, un moniteur central de 12", un instrumentation numérique de 12,3", un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra de stationnement, des capteurs de stationnement à 360°, des bouches d'aération arrière, un chargeur sans fil pour smartphone et un système sans clé.

La Peugeot 408, en revanche, propose une grille de prix à partir de 35 250 euros pour le 1.2 turbo essence, tandis que l'hybride léger démarre à 36 850 euros. Pour les plug-ins le budget à prendre en compte est de 44 350 pour le 180 CH et de 48 550 pour le 225 CH. De série, il y a des jantes en alliage de 17", des vitres arrière teintées, un système sans clé, une climatisation automatique à deux zones, un moniteur central de 10", une instrumentation numérique de 10", un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d'urgence automatique, une caméra de recul et des capteurs de stationnement arrière.