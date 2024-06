Depuis l'arrivée de l'Austral sur le marché, Renault a fait un bond en avant dans la qualité de tous ses nouveaux produits, qui culmine aujourd'hui avec l'arrivée de son nouveau vaisseau amiral. Non, il ne s'agit pas d'une berline, mais d'un SUV sportif du segment D.

Le Renault Rafale 2024 est l'alternative dynamique à l'Espace, tout en conservant la polyvalence d'un SUV et en y ajoutant une technologie et des équipements de pointe. Personnellement, il me semble qu'à l'instar de Peugeot, Renault cherche à se distinguer davantage tout en restant une marque généraliste, et c'est une bonne chose.

Avant de commencer ce premier essai, je vous rappelle que le Rafale est un avion de course des années 30, motorisé par la marque française, qui a battu plusieurs records de vitesse. Ce nom semble donc tout indiqué pour un SUV qui vise haut.

Renault Rafale, en cinq points clés :

Design

Je ne peux pas nier qu'à première vue, la face avant du Rafale me rappelle fortement la Peugeot 408 et l'ancienne 3008. Le designer de la voiture, Gilles Vidal, recruté auprès de la marque au lion, a continué à utiliser le même langage stylistique que celui qu'il utilisait dans ses travaux précédents.

Cette face avant a déjà été vue sous une forme très similaire sur les Clio et Captur faceliftés, ainsi que sur les nouveaux Scenic et Symbioz. Bien entendu, cette ligne passionnée s'accompagne d'un châssis spécialement mis au point, dont nous parlerons plus tard. Si vous pouvez, jetez un coup d'œil à la calandre, composée de petits losanges bleus et noirs. C'est un détail qui attire l'attention. Les phares à LED sont de série.

L'abaissement du toit se fait principalement à partir du pilier C, de sorte que les sièges arrière ne perdent pas trop d'espace pour la tête. Les jantes en alliage sont de 20 pouces dans les deux versions disponibles, tandis que les feux s'étendent non seulement vers le centre du hayon, mais aussi sur les côtés. Le pare-chocs arrière est en noir brillant, une couleur qui résiste moins bien aux contacts habituels en ville lors des manœuvres de stationnement.

Le becquet de toit est associé à une bordure sur le hayon pour renforcer l'aspect sportif, tandis que les pneus de série ont une section de 245 mm pour plus de dynamisme.

L'habitacle est familier des Austral, Scenic et Espace, et j'apprécie le haut niveau de qualité, ainsi que la combinaison d'écrans numériques avec des commandes conventionnelles pour, par exemple, contrôler la climatisation ou choisir le programme de conduite.

L'instrumentation numérique configurable va jusqu'à 12,3 pouces, tandis que l'écran central, en format portrait, va jusqu'à 12 pouces de série. Personnellement, j'adore la console centrale, avec ses profonds compartiments de rangement accessibles par un couvercle coulissant dans le sens de la longueur.

Quels sont les points à améliorer ? Le volant n'est pas de forme circulaire et, hormis son originalité, je n'y vois pas d'avantages pratiques. En revanche, il offre des palettes qui permettent de varier l'intensité du freinage régénératif, ce qui est toujours appréciable pour une conduite sportive. Mais le défaut le plus évident est l'accumulation des palettes et des commandes sur le côté droit du volant, ce qui peut conduire à utiliser la mauvaise.

Les aides à la conduite sont facilement désactivées en appuyant deux fois sur un bouton situé à gauche du tableau de bord, et le système multimédia OpenR Link est toujours conçu sur la base de Google, ce qui est une bonne chose (si vous ne pouvez pas battre votre ennemi, rejoignez-le). Et il intègre des commandes vocales.

Deux curiosités : le son d'accueil a été créé par Jean-Michel Jarre et le toit panoramique optionnel peut être assombri par zones et n'a pas de pare-soleil, les responsables de Renault affirmant que le niveau d'opacité ne le rend pas nécessaire même en été.

Dans le cas de la version Esprit Alpine, les sièges sport (ils soutiennent et ne sont pas trop étroits) sont dotés d'un « A » lumineux sur le dossier, qui clignote comme un battement de cœur, et de surpiqûres aux couleurs du drapeau français.

Comme d'habitude, des matériaux durables sont utilisés, et les sièges sont fabriqués à partir de 60 % d'Alcantara recyclé.

Malgré son style coupé, le Renault Rafale dispose d'une habitabilité arrière exceptionnelle, notamment pour les jambes, mais il peut également accueillir des personnes de grande taille, la garde au toit, avec le toit panoramique Solarbay, étant légèrement réduite par rapport à celle d'un SUV plus familier. Cependant, l'arche supérieure du toit est un peu serrée sur l'occupant.

Nous avons demandé à Renault quelle était la différence de garde au toit par rapport au toit standard et la réponse a été d'un centimètre seulement. Notez l'accoudoir central, qui comprend une station d'accueil pour tablette, ainsi que des porte-gobelets et des connexions USB.

Enfin, le coffre a une capacité de 532 litres, ce qui n'est pas la référence, mais devrait suffire à la plupart des familles. Le rapport de rabattement 40/20/40 des sièges arrière permet de loger des objets plus longs si vous n'utilisez pas le siège central.

Motorisation

Initialement, le seul groupe motopropulseur disponible sur le Renault Rafale 2024 est l'habituel E-TECH Full Hybrid non rechargeable de 200 ch (label Eco), composé d'un moteur essence turbocompressé trois cylindres de 1,2 litre de 130 ch et de deux unités électriques de 68 ch et 34 ch (la moins puissante ne génère que de l'électricité).

La transmission automatique Multimode sans embrayage est également une « vieille connaissance ». Elle comporte cinq vitesses pour le moteur à essence et deux pour le moteur électrique. En conduite normale, elle passe généralement inaperçue, mais ce n'est pas le cas en conduite sportive, car il arrive qu'elle rétrograde lentement et qu'il y ait un vide de puissance pendant une seconde ou deux.

Renault affirme qu'avec ce système de propulsion, le Rafale peut effectuer jusqu'à 80 % des trajets urbains en mode 100 % électrique et dépasser l'autonomie homologuée de 1 100 km. Cette distance est donnée par une consommation moyenne officielle de 4,7 litres aux 100 km et un réservoir de 55 litres. Lors de ce premier test, nous avons enregistré 7 litres en étant très exigeants avec la voiture pendant 1 heure et 30 minutes. Lors d'un second essai, plus détendu, le chiffre était de 6 litres.

Dans l'ensemble, la mécanique est souple et silencieuse et le groupe motopropulseur hybride offre une conduite naturelle et une grande capacité d'action du moteur électrique si l'on est prudent. Cependant, les 200 ch ne sont pas aussi puissants que ceux d'un moteur à essence pur. D'ailleurs, le 0-100 de la voiture en 8,9 secondes le montre clairement.

Sur la route

Basé sur la plateforme CMF-CDe, le Renault Rafale 2024 est plus qu'une simple « façade » sportive, avec des voies avant et arrière élargies de 20 millimètres par rapport à l'Espace. Les suspensions fixes ont également été renforcées, la direction est plus directe (2,33 tours entre les arrêts) et le système de roues arrière directrices 4Control (de série sur l'Esprit Alpine) a été recalibré.

Concrètement, en dessous de 50 km/h, les roues arrière tournent jusqu'à cinq degrés dans la direction opposée aux roues avant et au-dessus de 120 km/h, elles tournent d'un degré dans la même direction. Le diamètre de braquage reste de 10,4 mètres, comme sur la Renault Clio.

Grâce à tout ce travail d'ingénierie, Renault promet que le Rafale a moins de carrossage que l'Austral, un SUV que j'ai eu plaisir à conduire. Lors de ce premier essai, le modèle français a souligné son caractère plus dynamique avec une tenue de route assez efficace. Oui, on peut faire du tout-terrain avec....

La voiture a une tenue de route très agréable et gère parfaitement les virages à long rayon. De plus, l'essieu arrière directeur lui permet de gagner en agilité lorsqu'il enchaîne les virages rapides sur des routes sinueuses. Renault a amélioré le Kadjar et le Koleos avec une suspension qui, sans être extrême, filtre moins les irrégularités.

Je suis convaincu que cette configuration est parfaitement compatible avec les longs trajets, il ne faut donc pas en avoir peur. Il ne m'a pas semblé y avoir de grandes différences entre les programmes de conduite (tous configurables) et le seul doute que j'ai eu dans ce domaine dynamique a été quelques secousses dans la direction lorsque, en cas de forte accélération, la voiture rétrograde et prend de la puissance pour doubler, par exemple. Nous vérifierons cela lors d'un essai plus approfondi.

Equipement et prix

En plus d'une longue liste d'aides électroniques à la conduite et d'un airbag frontal, le Rafale dispose de phares Matrix LED à faisceau élargi et d'un affichage tête haute plus complet, ainsi que d'une climatisation bizone, d'une navigation et d'un système audio premium à 12 haut-parleurs de Harman Kardon.

Les prix sont de 45 000 euros pour la finition Techno et de 49 000 euros pour l'Esprit Alpine.

Plus tard, au cours du second semestre, le Rafale hybride rechargeable de 300 ch, à quatre roues motrices, arrivera.

Le Rafale sera construit à l'usine Renault de Palencia, tout comme l'Austral et l'Espace. Rappelons que le Captur et le Symbioz sont produits à Valladolid, ce qui signifie que la marque française est désormais fermement engagée en Espagne. D'ailleurs, cette voiture est bien partie, car elle n'a pas de concurrent direct sur le marché, la CUPRA Formentor appartenant au segment C et la Peugeot 408 étant des crossovers beaucoup plus modestes.