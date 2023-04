La Peugeot 408 a fait ses débuts en 2022 et devrait être commercialisée dès maintenant en Europe. Ce modèle haut sur pattes arbore un design funky et fastback, brouillant la frontière entre voiture et crossover. Il est nettement surélevé par rapport au sol, ce qui influe sur sa maniabilité, un point que km77.com examine avec le test de l'élan dans la vidéo ci-dessus.

La 408 est disponible avec différents groupes motopropulseurs. Peugeot la propose avec deux motorisations hybrides rechargeables développant 150 ou 180 chevaux selon les versions. Le constructeur propose également le modèle haut de gamme avec un moteur d'entrée de gamme à trois cylindres de 1,2 litre qui développe 130 ch. Ce dernier est celui qui équipe la 408 de la vidéo. Il transmet la puissance aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Le premier test de la Peugeot a été le slalom, que la 408 a effectué en 25,9 sec. Ce temps se situe entre le Land Rover Range Rover Autobiography et les Nissan Ariya et X-Trial, qui ont eu besoin respectivement de 26,1 et 25,5 sec.

La meilleure tentative de la 408 au test de l'élan s'est déroulée à une allure de 72 km/h. Les tentatives d'effectuer le test à des vitesses plus élevées ont échoué car le modèle a commencé à détruire les cônes à 75 km/h. En mars, la chaîne a testé l'Alpine A110, qui a terminé le test de l'élan à 80 km/h. L'Alpine a effectué le slalom en un temps record de 21,6 secondes.

La 408 a effectué les tests avec ses pneus Michelin e-Primacy 205/55 R19. Des pneus plus larges et plus sportifs auraient permis à la Peugeot d'être plus performante, mais sa vitesse de 73 km/h est tout à fait satisfaisante pour km77.com.

Il serait intéressant de refaire le test avec les autres motorisations hybrides. Le moteur électrique et la batterie ajouteraient du poids et pourraient modifier les caractéristiques de conduite de la 408. Le constructeur travaille sur une version purement électrique qui modifierait à nouveau la tenue de route, mais elle ne devrait pas arriver avant quelques mois après la commercialisation des versions ICE et hybrides.