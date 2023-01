Jaguar Land Rover est heureux d'annoncer que les ventes reprennent et que l'année 2023 s'annonce particulièrement forte. Au 31 décembre 2022, le conglomérat automobile appartenant à Tata Motors comptait un nombre impressionnant de 215 000 commandes de clients, avec environ 10 000 commandes supplémentaires depuis la fin septembre. Comme prévu, l'intérêt accru pour les modèles du groupe est alimenté par les nouveaux produits que sont les Range Rover et Range Rover Sport.

En outre, le Defender reste un choix populaire, surtout maintenant, avec une version huit places. D'octobre à décembre, les volumes de vente de JLR ont atteint 79 591 unités, soit 5,7% de plus qu'au trimestre précédent et 15% de plus qu'au même trimestre 2021. Les livraisons en Amérique du Nord ont bondi de 17%, tandis que les livraisons au Royaume-Uni ont augmenté de 10%. En revanche, la demande a chuté de 13 % en Chine en raison de la pandémie de coronavirus et de 3 % en Europe.

2022 Land Rover Range Rover

13 Photos

Malgré des résultats positifs, le PDG de Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, a décidé de manière inattendue de se retirer à la fin de l'année dernière, en invoquant des raisons personnelles. Gardons à l'esprit que Jaguar sera réinventé en tant que marque purement électrique dès 2025, mais sans qu'aucun nouveau produit ne soit lancé d'ici là.

L'une des premières décisions prises par Thierry Bolloré après sa nomination au poste de PDG avait été d'annuler la XJ électrique, qui était sur le point d'être révélée. Tout comme le grand SUV J-Pace, qui était censé reposer sur la plateforme MLA et s'attaquer aux Mercedes EQS et BMW i7. Quant à savoir pourquoi il a été supprimé à la dernière minute, JLR a "conclu que le remplacement prévu de la XJ ne correspond pas à notre vision d'une marque Jaguar ré-imaginée."

Pour rappel, le plan Reimagine du groupe prévoit également l'arrivé de six modèles électriques Land Rover basés sur le Range Rover, le Discovery et le Defender. Le premier de ces modèles devrait arriver en 2024. 60 % des ventes de Land Rover devraient être réalisées avec des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. Il est trop tôt cependant pour dire si l'agenda sera modifié sous la nouvelle direction.