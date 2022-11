Combien de kilomètres les voitures peuvent-elles parcourir ? Eh bien, les records dépassent largement les quatre millions de kilomètres au compteur. Mais là, nous parlons de vieilles Mercedes et Volvo. Mais qu'en est-il des voitures plus récentes avec de l'électronique à bord ?

Günther Nawrocki, client de Land Rover, a atteint son objectif - son Range Rover de 2007 a franchi la barre magique du million de kilomètres. Et ce, presque exclusivement avec une remorque accrochée !

Son Range Rover Vogue, avec un moteur V8 diesel biturbo de 3,6 litres de 200 kW (272 ch) sous le capot, dispose encore de l'intégralité de la motorisation d'origine. "Pour moi, il n'y a pas de meilleure voiture", dit l'homme qui a passé environ 2500 jours derrière le volant de son Range Rover au cours des neuf dernières années.

Tout a commencé en 2007, lorsque Günther Nawrocki, mécanicien automobile de formation puis vendeur automobile, a remis un Range Rover Vogue neuf à un client. Cinq ans et 145 000 kilomètres plus tard, Nawrocki reprend la voiture en leasing pour la conduire lui-même. "À l'époque, je pensais que je conduirais le Range Rover pendant six mois et que je le revendrais ensuite", se souvient Nawrocki.

Un appel de Rüdiger Czakert, alors patron d'Auto König à Anzing près de Munich, change tout - aussi bien pour Günther Nawrocki que pour son Range Rover. "Monsieur Czakert m'a demandé si je pouvais lui livrer une voiture à Duisbourg et lui en apporter une de Gummersbach au retour", résume Günther Nawrocki de la conversation téléphonique qu'il a eue en janvier 2013.

Il accepte spontanément la mission, se procure une remorque de 3,5 tonnes et devient au fil des ans l'un des transporteurs de voitures de luxe les plus demandés d'Allemagne. Depuis, Günther Nawrocki est au volant de sa voiture cinq jours par semaine et son épouse l'accompagne sur de nombreux longs trajets. Entre Amsterdam au nord et Saint-Tropez au sud, le Range Rover, véhicule tracteur fiable, accumule les kilomètres.

Au cours de ses missions, le compteur kilométrique du véhicule tracteur de Günther Nawrocki suscite toujours l'étonnement. Pour le fier propriétaire, ces regards admiratifs sont une motivation supplémentaire :

"Lorsque j'ai vu les 400 000 kilomètres au compteur, mon ambition s'est réveillée. À partir de ce moment-là, j'ai voulu montrer qu'un Range Rover pouvait atteindre le million, et ce avec une remorque à l'arrière".

L'autre jour, lors d'une livraison de véhicules près de Ratisbonne, le Range Rover a pu démontrer une nouvelle fois ses capacités : "Sur un itinéraire de déviation, nous avons soudain gravi une pente de 18%", raconte Günther Nawrocki de son expérience. "Avec 3,5 tonnes au crochet, j'aurais probablement fait demi-tour avec n'importe quel autre véhicule, mais le Range Rover a réussi à monter sans broncher".

Moteur, boîte de vitesses, différentiels avant et arrière : l'ensemble de la chaîne cinématique du Range Rover a été conservé dans son état d'origine. En route vers le million, seuls les couvercles de soupapes, la suspension pneumatique et ainsi que diverses pièces d'usure ont été remplacés et des petits détails ont été remis en état. Les deux turbocompresseurs ont été remplacés, ainsi que le collecteur d'admission et le débitmètre d'air.

Tous les 100 000 kilomètres, il y a eu une vidange de l'huile de boîte de vitesses, tous les 40 000 kilomètres de nouvelles plaquettes de frein et tous les 80 000 kilomètres de nouveaux disques de frein. "Je trouve vraiment étonnant que je roule encore avec le premier pare-brise", constate Günther Nawrocki en pensant à ses voyages au long cours parfois aventureux.

L'ancien collègue de travail de Günther Nawrocki, Alexander Lemke, s'occupe depuis de nombreuses années de la technique du véhicule de record britannique. Ce collaborateur de longue date de Jaguar Land Rover est aujourd'hui directeur d'exploitation chez Feser Scharf GmbH à Nuremberg.

"Peu de clients ont mon numéro de portable privé", révèle Lemke. "Chaque fois que je vois le nom de Günther sur mon écran, je m'attends à une surprise - mais maintenant, nous avons atteint le million sans incident majeur".

La relation de Günther Nawrocki avec son Range Rover a évolué au fil des ans dans une direction qu'il n'aurait pas crue possible lui-même : "Depuis que nous approchons du million, nous caressons de temps en temps la voiture - ma femme et moi".