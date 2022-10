Lorsqu'on est chauffeur de taxi, que son outil de travail est robuste et que l'on en prend soin, il peut rouler aussi longtemps que vous voudrez sans jamais tomber en panne. La preuve avec cette Mercedes-Benz E 200 diesel produite en 1993 et qui a roulé à ce jour plus d'un million de kilomètres.

Elle appartient à un chauffeur de taxi albanais de 70 ans qu'il l'a importée d'Allemagne il y a 15 ans alors qu'elle avait beaucoup moins de kilomètres. Comme le montre ce reportage vidéo, cette Mercedes a roulé 1 584 589 km. Avant de vous précipiter dans les commentaires, sachez que le compteur affiche 584 589 km car il est revenu à zéro après avoir atteint le million de kilomètres.

Luan Nina, son actuel propriétaire, assure que le moteur est d'origine et qu'il n'a jamais été remplacé. Il affirme aussi avoir seulement eu un problème de joint de culasse qu'il a réparé et qui ne l'a pas empêché de se séparer de sa bien-aimée par un autre modèle plus récent. Il ne dit pas en revanche si tous les organes mécaniques de la voiture sont strictement d'origine. Il insiste toutefois sur l'entretien de sa voiture, essentiel à sa longévité.

Cette Mercedes roule dans la ville de Durrës, deuxième ville la plus peuplée d'Albanie. Elle est située le long de la côte albanaise de la mer Adriatique. Fait intéressant, le reportage souligne qu'une voiture sur trois immatriculée en Albanie est une Mercedes-Benz d'occasion. Le pays compte plus de 212 000 Mercedes-Benz sur les routes, la plupart d'entre eux sont assez anciennes puisqu'elles ont plus de 10 ans.