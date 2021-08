L'entretien minutieux ne garantit pas la longévité d'un véhicule, mais il y participe et il est donc fortement conseillé d'entretenir sa voiture convenablement. Des vidanges régulières peuvent contribuer à prolonger durée de vie d'une voiture, lui permettant de parcourir des centaines de milliers de kilomètres ou plus.

Cette Honda CRX Si de 1991 est l'un de ces véhicules qui ont roulé plus d'un million de kilomètres. La voiture appartient à Tampa Honda, une concession située en Floride, aux Etats-Unis.

La Honda de l'époque a été exposée pour la première fois chez le concessionnaire en 2015, lorsque le propriétaire a prêté sa voiture à l'entreprise, a déclaré Sadakut Ali, un salarié chez Tampa Honda depuis 17 ans.

Galerie: Honda CRX Si (1991)

12 Photos

À l'époque, le concessionnaire a publié une photo sur sa page Facebook annonçant que la voiture avait parcouru 1 002 473 miles (1 613 323 km). C'est un nombre impressionnant de kilomètres qui équivaut à faire deux fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune.

La voiture a toujours son intérieur d'origine, bien que le propriétaire précédent ait fait repeindre l'extérieur il y a huit ou neuf ans. Selon le concessionnaire, la voiture a toujours son moteur et sa transmission d'origine, il s'agit d'une boîte manuelle à cinq vitesses. Honda l'associe à un quatre cylindres de 1,6 litre qui développe 105 chevaux (78 kilowatts) et 132 Nm de couple (lorsqu'elle était neuve).

La Honda CRX Si de 1991 exposée chez Tampa Honda rappelle qu'il n'est pas nécessaire de se débarrasser d'une voiture simplement parce qu'elle a accumulé un nombre important de kilomètres. Le concessionnaire n'a pas l'intention de vendre cette CRX Si en parfait état, et nous ne le ferions pas non plus. Cette CRX de 30 ans montre comment on peut parcourir une très longue distance avec son véhicule et de le conserver aussi longtemps que possible grâce à un entretien régulier et beaucoup d'amour, forcément.