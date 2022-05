Il est vrai que les voitures ont une durée de vie limitée, mais il est aussi vrai qu'il est possible de la prolonger en effectuant en temps et en heure les entretiens nécessaires. Le conducteur et propriétaire d'une Peugeot 307 SW le démontre une nouvelle fois. Le 27 mai dernier, il est arrivé au musée l'Aventure Peugeot avec 999 999 km au compteur !

Sa Peugeot 307 SW est entrée en montage le 16 juin 2006, il y a près de 16 ans. Depuis, elle n'a cessé de rouler jusqu'à parcourir l'équivalent de 25 fois le tour de la terre ! Un rapide calcul montre que cet exemplaire a parcouru en moyenne un peu plus de 66 600 km par an (depuis sa commercialisation en 2007), soit plus de 5500 km par mois.

Dans les colonnes du parisien, le propriétaire Fabrice Gommé a expliqué que le moteur 1.6 HDi de sa Peugeot 307 SW n'a jamais été changé, de même pour le turbo ! Il a acquis ce véhicule d'occasion en 2007 alors qu'il n'avait que 6000 km au compteur (il valait alors environ 20 000 euros). Un salarié de l'usine où a été fabriquée sa 307 à Montbéliard lui a lancé un défi, celui de parcourir un million de kilomètres supplémentaires. Fabrice Gommé a refusé, estimant que sa voiture était sur la fin : "J’avais déjà peur qu’elle lâche dans les 300 derniers en venant alors deux millions… Je pense qu’elle est sur la fin".

Si le moteur n'a jamais été changé, la boîte de vitesses (à environ 600 000 km) et l'embrayage ont été remplacés une seule fois. Devenue collector, Fabrice Gommé souhaite donner sa voiture aux ateliers de Peugeot pour l'étudier et "comprendre comment est possible une telle longévité". Au mois de mars dernier, sa Peugeot 307 est passée au contrôle technique avec brio. Le secret ? L'entretien ! Malheureusement pour lui, comme il est pourtant de coutume chez certains constructeurs, il n'a pas reçu en cadeau aucune Peugeot 308 flambant neuve.