Dacia Spring, Fiat Panda City Cross, Mahindra KUV100 NXT, Suzuki Ignis... Ce ne sont là que quelques-uns des mini SUV urbains disponibles sur le marché. Certains sont disponibles en France, d'autres non, pour d'évidentes raisons de sécurité dans la majorité des cas.

Néanmoins, certains de ces petits SUV sont intéressants, à l'image d'une nouveauté récemment présentée pour le marché indien. Son nom ? Le Tata Punch, un robuste petit tout-terrain conçu uniquement pour l'Inde et qui débute, au taux de change actuel, à partir de 6300 euros.

Un SUV capable de faire du tout-terrain ?

Ce SUV ultra-compact a été conçu par plusieurs studios de design situés en Inde, au Royaume-Uni et en Italie. Avec ses 3,83 mètres de long, le Tata Punch est plus petit qu'une Citroën C3 et promet des aptitudes en tout-terrain intéressantes. Il ne s'agit clairement pas d'un véritable tout-terrain à l'image d'un Land Rover Defender ou d'un Jeep Wrangler, mais les chiffres communiqués par la marque sont tout à fait respectables pour le segment.

Le Tata Punch possède une garde au sol de 19 centimètres, un angle d'attaque de 20,3° et un angle de fuite de 37,6° (le même qu'un Jeep Wrangler). En outre, la marque annonce qu'il peut aussi traverser des cours d'eau d'une profondeur de 37 centimètres.

Une dotation d'équipements complète

À l'intérieur, le Punch peut accueillir cinq personnes et bénéficie d'un coffre de 366 litres, soit un volume légèrement supérieur à celui d'une Suzuki Ignis. Le Tata Punch est disponible avec trois finitions différentes faisant ainsi varier les prix du simple au presque double.

L'équipement des versions les mieux équipées est complet et comprend des optiques à LED, une climatisation automatique, un régulateur de vitesse, une caméra de recul, un combiné d'instruments numériques de 7 pouces et un système d'info-divertissement Harman avec un écran de 7 pouces et une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Il n'y a qu'un seul moteur disponible au catalogue, un trois cylindres 1,2 litre essence atmosphérique de 86 chevaux et 113 Nm de couple qui peut être associé à une boîte de vitesses manuelle ou automatique à cinq rapports.

Selon Tata, le Punch a obtenu une note de cinq étoiles lors des crash-tests Global NCAP, dont les normes sont toutefois différentes de celles de l'Euro NCAP, plus strictes, notamment depuis la dernière mise à jour du protocole. C'est notamment pour l'une de ces raisons que le Punch ne sera pas vendu en Europe, puisque mettre aux normes un tel véhicule pour le marché européen ferait exploser les coûts, faisant ainsi disparaître le principal intérêt d'un tel produit : son prix. En Inde, le Tata Punch débute à partir de 6300 euros et peut s'échanger jusqu'à 11 000 euros dans sa finition la mieux équipée.