Le Land Rover Defender est réputé pour sa robustesse. Il existe mille et une façons de la tester, mais on ne pensait vraiment pas qu'un jour un homme allait frapper le SUV à coups de marteau pour la vérifier.

Cette vidéo, postée par la chaîne NamasCAR motors, montre un homme en train de s'acharner sur le capot du nouveau Land Rover Defender. Il commence par frapper la carrosserie à grands coups de marteau, avant de se munir d'un tournevis pour ébrécher le capot du modèle anglais.

Après quelques secondes, le capot cède donnant lieu à un creux blanc. Il pouvait arrêter son expérience à ce moment précis, mais il a retenté l'expérience à quelques centimètres de la première brèche. Là encore, le capot s'est abîmé, un trou de plusieurs centimètres s'est formé.

Nous n'avons pas la moindre idée des motivations de cet homme qui semble pourtant sain d'esprit, mais assez cinglé pour s'attaquer à une voiture d'un tel standing. D'autant plus que le Land Rover Defender semblait en excellent état, nous aurions pu lui pardonner s'il était accidenté et qu'il était destiné à la casse (à moins que l'arrière soit amoché sans qu'on ne puisse le voir en vidéo). Mais dans notre cas, son geste est impardonnable, peut-être voulait-il simplement faire parler de lui ? Son capot allait-il être remplacé dans tous les cas ? Autant de questions qui se posent et auxquelles nous n'aurons probablement jamais de réponse.

Pour votre information, sachez que le Land Rover Defender débute en France à partir de 61 500 € dans sa version Hard Top. Les prix vont jusqu'à 147 400 € pour le Defender V8 Carpathian Edition. Il est disponible avec des motorisations diesel, essence et hybride.