La sécurité des véhicules ne devrait pas connaître de ségrégation - la vie est la chose la plus fondamentale, que vous viviez aux États-Unis, en Estonie, en Inde ou à Madagascar. Malheureusement, les normes de sécurité entre les différentes régions et marchés du monde sont très différentes et Global NCAP a décidé de le démontrer avec un nouveau crash test.

Les protagonistes sont des berlines Hyundai d'entrée de gamme destinées à des marchés différents et les résultats sont pour le moins accablants : ils n'offrent pas du tout la même sécurité à leurs passagers !

À droite dans ce crash test on trouve une Hyundai Accent - actuellement la berline la moins chère du constructeur sud-coréen aux États-Unis. À gauche, une Hyundai Grand i10, qui est la berline Hyundai correspondante la plus abordable au Mexique. L'Accent est assemblée au Mexique, tandis que la Grand i10 provient de l'usine Hyundai en Inde.

Alors, que se passe-t-il exactement ? Les deux véhicules sont entrés en collision et les experts en sécurité du Global NCAP ont analysé le comportement de chaque berline lors de l'impact. La carrosserie de la Grand i10 (mexicaine) s'est fortement froissée au point que la zone des portes s'est effondrée, le pilier A s'est déformé et le volant a reculé. Avec seulement deux airbags, le niveau de protection des sièges avant est proche de zéro. Un spécialiste de Global NCAP a déclaré que le risque de blessures graves ou mortelles était très élevé.

De l'autre côté, l'Accent (américaine) a obtenu de bien meilleurs résultats. Elle n'est sûrement pas le véhicule le plus avancé du marché, mais sa carrosserie a protégé les occupants et les six airbags se sont déployés. On peut probablement affirmer sans risque de se tromper que, dans le cas d'une collision réelle entre ces deux véhicules, les passagers de l'Accent s'en sortiraient avec des blessures mineures, tandis que ceux de la Grand i10 seraient gravement blessés.

Galerie: 2018 Hyundai Accent: Essai

22 Photos

Alors pourquoi d'aussi grandes disparités ? Selon Global NCAP, l'une des raisons tient aux différents types de réglementations en vigueur dans les différents pays. Les priorités des consommateurs sont également très différentes d'un pays à l'autre, ce qui signifie que les constructeurs automobiles se concentrent sur différents aspects de leurs produits pour les différentes régions. Cela ne peut toutefois pas être une excuse, car la vie est sans aucun doute la chose la plus importante, quel que soit le lieu où l'on vit.