Nouvelle session de crash-tests pour l'organisme indépendant européen Euro NCAP. Ont été testées lors de la dernière salve les Peugeot 308 et Opel Astra, les cousines techniques du groupe Stellantis reposant sur la plateforme EMP2, la Mercedes Classe C, le Volvo C40 Recharge et la Kia EV6.

Les deux premières ont obtenu 4 étoiles, un résultat similaire à celui obtenu par leur cousine DS 4 il y a quelques semaines, mais équipées de dispositifs de sécurité actifs en option. Tous les autres modèles ont obtenu 5 étoiles, la Mercedes Classe C recevant même un "prix spécial" pour sa technologie Car2x, qui peut alerter le conducteur à l'avance des éventuels dangers.

Peugeot 308 - 4 étoiles

Un peu plus d'un an après sa présentation officielle, la nouvelle Peugeot 308 vient de passer par la case Euro NCAP. Le modèle testé était une finition "Allure" et était équipé du trois cylindres 1,2 litre PureTech de 130 ch.

La compacte française a obtenu des résultats corrects dans tous les domaines, notamment 76 % pour la protection des adultes. L'absence d'airbags latéraux lui a fait perdre quelques points. Les résultats ont été plus mitigés en ce qui concerne la protection des piétons, où la note s'élève à 68 %, tandis que l'efficacité des systèmes de sécurité actif a obtenu un score de 65 %.

La protection des enfants aux places arrière a été récompensée par une excellente note de 84 %.

Opel Astra - 4 étoiles

L'Opel Astra, qui repose sur la même plateforme que la 308, est également passée entre les mains d'Euro NCAP lors de cette deuxième série de tests pour le premier semestre 2022.

La compacte allemande a obtenu des résultats assez similaires à ceux de ses cousines Peugeot 308 et DS 4, notamment dans le domaine de la protection des adultes, pour lequel elle a obtenu 80 %. Cependant, l'Astra a fait légèrement moins bien que la 308 pour la protection des enfants, avec 82 %, et pour la protection des piétons, avec 67 %, tout en rattrapant son retard sur la 308 avec les éléments de sécurité actifs grâce aux ADAS.

La voiture testée était une version "Edition" équipée du même moteur que la Peugeot 308.

Mercedes-Benz Classe C - 5 étoiles

Euro NCAP a également passé au crible la Mercedes Classe C, plus d'un an après sa présentation officielle.

La berline allemande testée était pourvue d'un bloc 180 essence et de la finition "AMG Line", la version la plus haut de gamme du catalogue.

La Classe C a atteint un score très élevé concernant la protection des occupants avant (93 %), la protection des jeunes enfants (89 %) et la protection des piétons (80 %).

La Mercedes Classe C s'est aussi distinguée par ses éléments de sécurité actifs qui ont non seulement atteint un score de 82 %, mais ont également reçu les "félicitations" d'Euro NCAP en quelque sorte, grâce à la technologie Car2x, capable de communiquer avec les autres voitures et d'alerter le conducteur des dangers potentiels bien à l'avance.

Kia EV6 - 5 étoiles

Deux voitures électriques récemment lancées sur le marché figurent également dans cette nouvelle flopée d'étoiles. La première, c'est la Kia EV6, la berline de la marque coréenne dans sa version la plus puissante avec les quatre roues motrices.

Le crossover électrique a obtenu un score pour la protection des occupants avant de 90 % et 86 % pour la protection des enfants. Les éléments de sécurité actifs ont également obtenu de très bons résultats avec 87 %, un peu moins en revanche pour la sécurité des piétons avec seulement 64 %.

Volvo C40 Recharge - 5 étoiles

Le tout nouveau Volvo C40 Recharge, le SUV électrique fabriqué à Göteborg et dérivé du XC40, est également passé par la case crash-tests.

Le C40 a obtenu des résultats proches du record. La protection des occupants adultes, avec 92 %, ainsi que la protection des enfants, avec 89 %, sont les deux éléments qui se sont distingués. De très bons résultats ont également été obtenus pour l'efficacité des systèmes d'aide à a conduite avec 89 %, et 70 % pour la protection des piétons.