Les sorties de grange fascinent, non seulement en raison des voitures anciennes et parfois rares que l'on y trouve, mais aussi en raison des histoires passionnantes qui les accompagnent souvent. Dans le cas de cette Chevrolet Corvette C3 1968, l'histoire qui a commencé par un achat de rêve... s'est terminée par une altercation avec les autorités.

La Corvette trouvée dans une grange a été documentée par Junkyard Life sur YouTube, qui a été invité à assister au déménagement de la vieille voiture de sport dans le nord de l'Alabama. Selon la chaîne, le bâtiment qui abritait la voiture risquait de s'effondrer, d'où la nécessité de déplacer le véhicule.

Si la Corvette 427 de 1968 était une voiture spéciale en soi, ce cabriolet rouge spécifique avait une histoire intéressante à raconter. D'après Junkyard Life et le propriétaire de la voiture (connu sous le nom charmant de "Big Block Mike"), cette histoire a commencé en 1974.

Adolescent au lycée avec une passion pour la Corvette, Mike travaillait à temps partiel dans un magasin S&H Green Stamp près d'un concessionnaire Chevrolet spécialisé dans la vente de Corvette. Après quelques négociations, Mike a acheté le cabriolet C3, équipé d'un V8 big block de 7,0 litres, pour quelque 2 900 dollars.

Utilisé pour le plaisir et ses déplacements au quotidien, Big Block Mike n'a pas manqué de se faire remarquer à cette époque, principalement parce qu'il possédait la voiture la plus rapide de la ville. Une réputation n'a pas échappé à la police locale.

Après une course-poursuite malheureuse avec les forces de l'ordre (nous vous avions dit que c'était une histoire intéressante), Mike a dû faire profil bas et cacher la voiture. Ce qui n'est pas des plus faciles quand il s'agit d'une Chevrolet Corvette aussi voyante. D'autant que celle-là se remarquait particulièrement en raison de son panneau de custode noir dépareillé provenant d'une mésaventure mécanique. C'est pourquoi Big Block Mike a rangé la Corvette dans son garage, où elle est restée pendant plus de quatre décennies.

La restauration de la Corvette 427 de 1968 est actuellement en cours, il y a donc de grandes chances de revoir Mike au volant de sa célèbre voiture.