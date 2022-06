Les sorties de grange seront toujours fascinantes. La collection Pierre Heron, qui a été créée entre 1965 et 1973, comprend un certain nombre de voitures françaises assez sublimes et un coupé espagnol datant des années 1920. Heron, un ingénieur français, se serait passionné pour l'automobile à l'âge de 14 ans, après avoir visité le Salon de l'automobile de Paris pour la première fois. La vidéo en haut de cette page présente une visite de cette étonnante découverte de grange.

Parmi les classiques présents, le plus rare (et probablement le plus cher) est la Talbot Lago T26 GSL de 1954. Portant le numéro de châssis 111007, seuls 15 coupés Talbot Lago T26 GSL ont été fabriqués et cet exemplaire en fait partie.

Galerie: Delahaye 135 Competition

35 Photos

Plusieurs modèles Delahaye se trouvent également dans la collection. L'un d'eux, portant le numéro de châssis 800833, est la Delahaye 135 M Cabriolet "El Glaoui" par Figoni & Falaschi de 1948, qui est l'un des 18 cabriolets construits.

L'autocar Hispano-Suiza Type 49 de 1928 est le seul véhicule non français du lot. Coupé de construction entièrement espagnole, ce châssis numéro 8013 est encore entièrement d'origine et n'a fait l'objet d'aucun processus de restauration.

Contrairement à l'ultra-rare Delahaye 135 Competition qui a été vendue aux enchères pour des millions d'euros en 2018, les voitures présentées ici ne sont pas aussi chères si vous êtes intéressé à en acheter une. Les prix demandés étaient relativement bas (les plus chères plafonnent à 200 000 euros) puisqu'elles ne sont pas en excellent état et nécessitent donc une restauration approfondie avant de pouvoir prendre la route.

Cela dit, 24 exemplaires de cette énorme collection Pierre Heron seront mis aux enchères par Artcurial en juillet 2022 dans le cadre de Le Mans 2022, du lot 101 au lot 124.