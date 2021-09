Qui n'a jamais rêvé un jour de trouver un trésor ? On pense à tort que cela n'arrive qu'aux autres, pourtant, sur internet, ils sont nombreux à partager en vidéo leurs trouvailles qui sont parfois être assez incroyables.

Dans son émission The Late Brake Show, Jonny Smith fait la découverte d'une Lamborghini Espada. Celle-ci est stockée dans une véritable grange depuis plus de 30 ans, près de Kendal, une ville en Angleterre. Son histoire est tout aussi incroyable, car personne ne sait vraiment pourquoi le propriétaire de cette Lamborghini l'a abandonnée toutes ces années.

Ce mystérieux personnage a entreposé trois voitures, la Lamborghini Espada, une Vauxhall Calibra et une Vauxhall Cavalier. Il semblerait que les deux Vauxhall aient été stationnées afin de protéger la Lamborghini, un voleur ne pourrait pas dérober la GT de l'époque sans déplacer les deux autres voitures.

On voit aussi dans la vidéo de la découverte que la Lamborghini était cachée sous des planches, et que son état est globalement bon pour une voiture qui n'a pas roulé durant tout ce temps. L'absence de lumière dans la grange n'y est pas pour rien, et il est aussi étonnant de voir qu'elle a été épargnée par les souris qui n'ont endommagé qu'une partie du coffre.

Le propriétaire de ces trois voitures louait cette grange au propriétaire du terrain. Le présentateur de l'émission explique que cet homme a cessé de payer les loyers et qu'il n'est jamais venu réclamer ses biens. Quant au propriétaire du terrain, il n'a jamais touché aux trois voitures. Il est décédé l'an dernier, et ce sont les nouveaux propriétaires du terrain qui ont fait cette trouvaille et contacté l'émission.

Entre 1968 et 1978, Lamborghini n'a produit qu'un peu plus de 1200 Espada. Cet exemplaire est d'autant plus rare que son volant est à droite, il fait partie des 130 exemplaires produits par Lamborghini avec cette configuration-là. Autre surprise, il n'a roulé que 7242 km, mais il est impossible de savoir si le kilométrage affiché par le compteur est réel ou pas.

Aucune personne n'a intérêt à abandonner une GT dans une grange. Peut-être que cet exemplaire avait simplement été volé, ou bien que son propriétaire soit décédé il y a longtemps sans avoir d'héritier au courant de l'existence de sa Lamborghini. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.