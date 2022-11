Les voitures abandonnées font fureur sur le web. En effet, on en parle partout et de nouveaux restaurateurs ont vu le jour en 2022. Nous en avons aussi beaucoup parlé sur ces pages, alors on s'est demandé pourquoi nous les aimons tant. Pourquoi sommes-nous si attirés par elles ?

Des voitures qui ont vécu, qui ont fait leur temps, laissées à l'abandon sous des couches de poussière dans des garages ou des granges, jamais réclamées par leurs propriétaires, ou des voitures, encore plus récentes, qui ont tout simplement été oubliées. Mais pourquoi est-il si attrayant pour nous de remettre ces exemplaires en état et de leur donner une seconde vie ?

Pour comprendre cela, nous avons essayé de réfléchir un peu, allant jusqu'à interroger certains psychologues sur le sujet et analysant la situation d'un point de vue extérieur.

Une mode intemporelle

Commençons par les derniers faits. Est-ce que le nom de The Dizzy Viper vous dit quelque chose ? Si vous êtes des lecteurs réguliers de Motor1.com, c'est probablement le cas, car nous en avons parlé il y a quelques jours. Il s'agit de la dernière affaire en date qui a suscité une énorme "agitation" médiatique parmi les nombreux fans. Les journaux du monde entier et même certains journaux télévisés en ont parlé.

Oui, parce que le chaos qu'il a généré (proportionnellement à son importance, ndlr) était si sensationnel qu'il a fait le tour du monde. Le créateur du projet a révélé qu'il ne s'agissait que de reconstitutions graphiques très précises et que ces nombreuses supercars et hypercars n'avaient pas vraiment été abandonnées dans un hangar à Dubaï.

Mais pourquoi ce tollé ? OK, dans ce cas, il s'agissait de voitures très spéciales à plusieurs millions d' euros, mais apparemment abandonnées. Un bruit similaire avait cependant été soulevé il y a quelques mois lors de la découverte d'un immense garage abandonné au Royaume-Uni, rempli de voitures de sport jamais utilisées, comme certaines BMW Alpina (sûrement de moindre intérêt).

En France, l'émission Vintage Mecanic présentée par François Alain est rapidement devenue l'un des programmes automobiles les plus populaires, tandis qu'en Europe, le désir de trouver des voitures en mauvais état et de leur donner une nouvelle vie a de nouveau fait le tour de la question avec Wheeler Dealers, le programme "historique" de l'entrepreneur Mike Brewer qui, au fil des ans, a remis sur la route de nombreux exemplaires qui méritaient une seconde vie.

Ces affaires, comme celle de l'immense garage du sultan de Brunei Hassanal Bolkiah, qui, il y a quelques mois à peine, faisait à nouveau la une des journaux, devraient nous faire réfléchir.

Pourquoi sommes-nous attirés par ce sujet ?

La réponse la plus simple à cette question pourrait être donnée, en quelques mots, par une phrase que nous avons l'habitude de dire et que nous entendons depuis l'enfance : ce n'est pas ce qui est beau que l'on aime, c'est ce que l'on aime qui devient beau. Combien de fois avons-nous pensé à cela ? Probablement pour justifier certains de nos choix ou ceux des autres et pour nous convaincre qu'en fin de compte, les goûts, et pas seulement les goûts esthétiques, sont quelque chose de totalement personnels.

Cependant, en analysant ce concept en profondeur, s'il est vrai que ce qui est beau est ce que nous aimons, alors pourquoi aimons-nous parfois ce qui est (objectivement) laid ? En un mot et une fois de plus, pourquoi aimons-nous tant les voitures négligées et oubliées si, au moins à première vue, elles ne sont pas si belles que ça ?

Des supercars abandonnées à Dubaï

Une réponse plus précise à la question pourrait être donnée en analysant l'aspect purement économique de la question. Nous pourrions inconsciemment voir dans ces véhicules négligés une porte d'entrée vers quelque chose de spécial à bas prix, en économisant de l'argent ici et maintenant, peut-être sans nous rappeler sur le moment qu'ils demanderont sûrement un investissement dans le futur qui n'est pas exactement à la portée de toutes les poches. Mais à mon avis, la discussion ne peut pas s'arrêter à un aspect aussi "trivial".

L'avis des experts

Pour approfondir la question, j'ai demandé l'avis de deux experts : le Dr Federico Cuculachi, psychologue clinicien spécialiste des millennials et des réseaux sociaux dans le cadre du projet Psychologo Espresso, et le Dr Eleonora Pera, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la psychothérapie cognitivo-constructiviste.

Selon les experts, une réponse valable à notre question initiale pourrait être trouvée dans le désir naturel de l'homme d'aller à contre-courant des modes du moment, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, de la culture de masse du consumérisme jetable.

Pour résumer leurs réponses, nous sommes tous d'accord pour dire que le nouveau est meilleur, au sens technologique, et propre, au sens des émissions et par rapport à l'environnement. Cependant, si nous sommes toujours prêts à payer pour trouver et restaurer une voiture apparemment accidentée, c'est peut-être parce que notre désir de nous exclure du courant dominant et de nous différencier est, souvent, bien plus grand que le confort que peut nous apporter une voiture plus récente. En bref, la passion qui nous anime, nous les amateurs de voitures, est plus forte que tout sentiment plus rationnel.

En conclusion, ce que nous aimons est beau, mais nous aimons aussi le laid, car le laid que nous aimons nous permet de nous différencier du consumérisme actuel par quelque chose de beaucoup plus exclusif et "rare". Ce que nous ne pouvons pas tous avoir de la même manière nous donne ce sentiment de spécificité qui nous permet de nous distinguer de la foule. En un mot, les voitures abandonnées, rares et spéciales nous rendent heureux, car il est très difficile de voir des voitures similaires sur la route et, avec l'avènement de l'électrification, cela deviendra presque impossible.