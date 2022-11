Internet regorge d'artistes talentueux qui du coin de leur bureau réalisent parfois du contenu très étonnant. The Dizzy Viper est un jeune italien suivi par plus de 80 000 personnes sur Instagram et qui réalise toutes sortes d'images 3D. Si ses rendus semblent parfois surréels, les dernières images publiées sont intrigantes.

En à peine quelques jours, elles ont fait le tour des réseaux sociaux et il est probable que vous l'ayez déjà vu dans un groupe ou page dédiés à l'automobile. The Dizzy Viper a créé des images montrant des Bugatti, Lamborghini, McLaren, Pagani et Rolls-Royce abandonnées dans une grange.

Les voitures mises en scène sont dans un piteux état, recouvertes de poussière et de toiles d'araignée comme si elles n'avaient pas roulé depuis des décennies. Certaines sont abîmées, comme la Lamborghini Centenario stationnée aux côtés d'un tas de détritus. On imagine que la Bugatti Chiron Super Sport a subi elle aussi quelques dommages. Elle n'est pas posée sur ses roues, mais sur une palette dans une position inclinée comme si elle avait été rangée précipitamment.

Quel propriétaire est assez fou pour laisser ses voitures de sport à plusieurs centaines de milliers d'euros dans un sal état ? Aucun, et c'est bien là l'intérêt d'observer ces images créées par ordinateur mettant en scène une situation qui n'arrivera probablement jamais. Certes, nous avons vu par le passé des sorties de grange assez exceptionnelles, mais aucune ne montre des voitures modernes commercialisées il y a seulement quelques années.

L'artiste 3D n'en est pas à son coup d'essai puisqu'en fouillant dans son compte Instagram, on retrouve des images du même style publiées il y a plusieurs mois. Peut-être qu'un jour il se décidera à retirer le filigrane de ses photos pour essayer de duper les internautes.