Les grands rêves nécessitent de grandes granges. Et il n'est pas rare qu'il en faille même plusieurs pour abriter les envies démesurées de collectionneurs fous d'automobiles. En voici une nouvelle preuve avec cette vidéo de la chaîne YouTube The Bearded Explorer !

C'est en s'approchant d'une propriété délabrée est envahie par les arbres, les mauvaises herbes que ces explorateurs des temps modernes ont découvert des dizaines et des dizaines de voitures.

Une incroyable découverte, avec de multiples granges remplies à ras bord, des voitures à n'en plus finir. À tel point que celles qui ne rentrent pas dans le cadre sont posées dehors. Certaines voitures sont sur la propriété depuis si longtemps qu'elles sont complètement recouvertes d'arbres et d'arbustes, comme une Saab dont seuls les feux arrière sont visibles. Les mauvaises herbes et l'herbe sont si hautes qu'elles recouvrent les roues et les pare-chocs des voitures.

La plupart des véhicules est dans un état de délabrement divers. Certaines voitures ont l'air d'avoir été démontées, d'autres semblent avoir été accidentées. Le défilé de voitures devant la caméra est sans fin, avec des Bentley, des Jaguar et même une Rolls-Royce dans cette collection étendue et délabrée. Il y a une Porsche 911, au moins deux Porsche 924, une Porsche 944, et probablement plus encore du constructeur allemand.

Si la plupart des voitures semble être dans un triste état à l'extérieur, la nature ne s'est pas infiltrée dans tous les véhicules, car plusieurs d'entre eux semblent avoir un intérieur bien préservé. La collection comprend quelques voitures emblématiques, comme une Ford Sierra XR 4x4, une Metro GT-A, un coupé Fiat avec un badge Abarth, une Lotus Esprit et une Jensen Interceptor. D'innombrables Peugeot et une poignée de Citroën côtoient des voitures de Mercedes, Mini, Morris, MG et autres.

Une Cadillac Eldorado de huitième génération (1967-1970) est également enfouie dans l'une des granges. Quelqu'un a laissé la porte du conducteur ouverte, révélant une sellerie et un tableau de bord sales, la moquette ayant disparu depuis longtemps et le panneau de porte s'effondrant.

Nous ne savons pas où se trouve cette grange, mais nous avons de fortes raisons de penser que c'est quelque part au Royaume-Uni.

Le flot de voitures semble infini, chaque recoin révélant de plus en plus d'automobiles. Certaines ont des capots rouillés, tandis que d'autres sont couvertes de boîtes d'objets personnels. C'est toute une collection qui semble être restée intacte pendant un certain temps.