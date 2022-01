En règle générale, nous pouvons séparer les véhicules trouvés dans les granges en deux catégories : les voitures qui sont dans un état presque original et les voitures qui ont besoin d'une restauration complète. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la deuxième catégorie, et nous devons admettre que ce que vous allez voir va probablement vous attrister.

La description de la vidéo ne fournit pas beaucoup d'informations sur l'endroit où se trouve cette grange, mais d'après les accents, les vieux panneaux routiers et les plaques d'immatriculation des véhicules, nous sommes presque certains que c'est quelque part au Royaume-Uni. (Qui plus est, l'un de nos collègues britanniques est convaincu que l'accent de l'animateur vient de la région de Birmingham / Midlands, mais cela ne nous aide pas vraiment à géolocaliser le lieu).

Dans la première moitié de la vidéo, l'animateur de la chaîne nous fait traverser une forêt, qui était autrefois une route. Quelques panneaux de signalisation font allusion à la situation qui prévalait il y a une dizaine d'années, et finalement, nous découvrons un grenier oublié. Une Nissan Almera verte, presque utilisable, accueille l'équipe, mais c'est loin d'être le véhicule le plus intéressant.

Une fois que le caméraman a jeté un coup d'œil aux alentours, nous avons pu voir quelques Porsche 911 assises en silence, et il y a aussi une Porsche 356 bleue dans un très sale état. La plupart de ces voitures ont un volant à droite, ce qui nous indique qu'elles ont probablement été vendues neuves au Royaume-Uni.

On découvre aussi quelques Jaguar, des Lotus, Bentley, Aston Martin, Sunbeam-Talbot et d'autres. Certains modèles sont moins connus, dont un portant le badge AC et une Wolseley II 18/85.

Vous pouvez même distinguer un grand autocollant faisant référence à un rallye vintage se déroulant aux Pays-Bas en 2004. Selon les archives de la course, la voiture n°65 est une Renault Clio Williams. Honnêtement, nous n'avons pas été en mesure de reconnaître toutes ces voitures et nous vous demandons de nous aider. A vous de jouer dans les commentaires !