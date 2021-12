Après 12 ans au pouvoir, Jean Todt a quitté la présidence de la FIA. Il est remplacé par Mohammed Ben Sulayem, un ancien pilote de rallye de 60 ans qui a devant lui un mandat de quatre ans au cours duquel il souhaite doubler la participation mondiale en sport auto.

"Je prends toujours pour exemple les deux plus grands pays du monde, la Chine et l'Inde. On parle de moins de 8000 licences de compétition pour 2,8 milliards (d'habitants). Et vous avez des endroits comme la Finlande qui en ont plus de 11.000 ! Il y a quelque chose qui ne va pas"

Ben Sulayem a remporté 14 fois le championnat de rallye du Moyen-Orient et a été le premier Arabe à être élu au Conseil mondial du sport automobile de la FIA. Dans le passé, il a également occupé le poste de vice-président pour le sport au sein de l'organisme international de sport automobile.

Galerie: La collection de voitures de Mohammed Bin Sulayem

Et comme il est un vrai fanatique de voitures, le nouveau président de la FIA possède une impressionnante collection de voitures haut de gamme dans son garage à Dubaï, où il réside. Son lieu de travail pour la FIA, comme il l'a déjà annoncé, sera à Paris, une ville qu'il "adore" et où il se rendra quotidiennement dans son jet privé "si nécessaire".

Sa collection de voitures de luxe comprend des Ferrari Enzo, F40 et F50, des Mercedes-Benz CLK GTR AMG, SLR, Porsche Carrera GT, 911 GT1, une Jaguar XJ220, une Bugatti Veyron SS, une McLaren P1, une Koenigsegg Agera RS et une Pagani Zonda. Vous les retrouvez ci-dessous et en vidéo. La collection du nouveau patron de la FIA est estimée à environ 150 millions de dollars.

Le garage du nouveau président de la FIA

Quand Mohammed Ben Sulayem a crashé une F1

Lors d'une exposition à Dubaï en 2009, Mohammed Ben Sulayem s'est laissé tenter par la Renault R28 de Formule 1 pilotée cette saison-là par Fernando Alonso, Nelson Piquet Jr et Romain Grosjean, mais l'aventure a été de courte durée puisqu'il a perdu le contrôle de sa voiture sur la ligne droite principale et s'est écrasé contre le mur du circuit en tentant de dépasser une Ford GT en pleine accélération.