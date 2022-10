Plus une voiture ancienne est rare et célèbre, plus son prix est élevé. Il suffit de penser aux diverses Bugatti des années 1930 ou aux 39 Ferrari 250 GTO construites. La BMW 507 est également chère, puisque seuls 252 véhicules ont été produits entre 1956 et 1959. Il y a quelques jours, c'est une 507 très spéciale qui a été vendue aux enchères pour beaucoup d'argent.

Outre le nombre d'exemplaires, qui fait de la 507 la voiture de collection BMW la plus chère, ce sont sa forme iconique signée Albrecht Graf Goertz et son aura de célébrité : Elvis Presley en conduisait une, Alain Delon aussi. Un rare exemplaire de la voiture de sport glamour phare de BMW des années 1950, une BMW 507 Série II Roadster de 1957, cachée pendant plus de quatre décennies dans un garage de Philadelphie (USA), était sous les feux de la rampe vendredi (30 septembre) lors de la vente aux enchères Bonhams Audrain Concours.

Elle a été vendue pour 2 315 000 dollars, ce qui en fait la meilleure enchère de cette vente, dont les véhicules proposés ont été vendus à 88 %. 2,3 millions d'euros donc. Un prix bien au-delà de ceux d'une 507, mais pour lequel la patine et l'histoire particulière ont été déterminantes.

Cette 507 a été la propriété d'un seul homme pendant 43 ans, après avoir été acquise en 1979 par le père du vendeur. Fait inhabituel pour une voiture aussi glamour, la 507 a été conduite directement dans un modeste garage, où elle est restée sans jamais rouler. À peine était-elle démarrée de temps en temps.

Il n'est donc pas étonnant que cette "sortie de grange" ait fait sensation à l'International Tennis Hall of Fame de Newport, où Bonhams, partenaire de vente aux enchères de l'Audrain Newport Concours & Motor Week, a organisé la vente. Les enchères ont commencé à 1,1 million de dollars et ont grimpé à plus de 2 millions de dollars, suscitant les applaudissements de la salle.

Eric Minoff, spécialiste senior, Bonhams US Collector Cars, qui a trouvé et déposé la BMW, a déclaré : "Cette voiture était une trouvaille de rêve. C'est vraiment incroyable qu'une voiture de sport aussi importante ait pu être cachée dans un hangar pendant plus de 40 ans sans qu'on la voie. C'était l'incarnation de la découverte d'une grange à un million de dollars - un véritable trésor caché - et cette 507 offre une formidable opportunité à son nouveau propriétaire".

Autre succès de la vente, un roadster Mercedes-Benz 300 SL de 1958, qui était l'égal de la 507 à son apogée et qui a atteint la deuxième valeur la plus élevée avec un montant à sept chiffres de 1 077 500 dollars américains.

Parmi les autres voitures de collection très convoitées qui ont bien performé lors de la deuxième édition de la vente aux enchères Audrain Concours, on trouve deux puissantes Aston Martin V8 à faible kilométrage. Une V8 Sports Saloon de 1986 a largement dépassé son estimation avant la vente en atteignant 280 000 dollars, tandis que sa sœur, une V8 Vantage Volante de 1989, qui appartenait à la même famille depuis le début, a été vendue pour 207 200 dollars, dépassant ainsi son estimation.

Plutôt envie d'avant-guerre ? La vente aux enchères présentait une sélection de 45 véhicules de collection couvrant plus d'un siècle d'excellence automobile. L'une des premières offres était un bel exemplaire de la toute première marque de voitures de sport aux États-Unis : Mercer. La Mercer Model 22-70 Series 5 "Raceabout" Conversion de 1920, qui se trouvait auparavant dans les importantes collections de Bill Harrah (connu pour le Harrah's à Las Vegas) et d'Al Ferrara, a atteint 268 600 dollars.