La BMW 507 est certainement l'une des voitures les plus iconiques de l'histoire de la firme bavaroise, et cela n'est pas seulement dû à sa plastique intemporelle et son caractère mécanique aujourd'hui regretté. La 507 fut la voiture de certaines grandes célébrités, dont notamment Elvis Presley, qui avait acheté deux exemplaires sur les 254 construits au total.

Trouver une BMW 507 à vendre aujourd'hui n'est pas forcément chose facile, et les collectionneurs sont régulièrement à l'affût du moindre modèle susceptible de changer de mains.

Coup de chance pour eux, un modèle est actuellement disponible à la vente, un modèle produit le 14 janvier 1958 selon le "Zertifikat" BMW Classic qui l'accompagne. Il s'agit du 110ème exemplaire fabriqué. Il a été livré à son premier propriétaire avec un toit rigide amovible et une teinte extérieure "Silbergrau" métallique, une couleur relativement rare pour une 507 puisque seuls 21 modèles y ont eu le droit.

La voiture qui nous intéresse aujourd'hui n'a pas tout de suite été vendue à son premier "vrai" propriétaire, elle a été exposée au siège de la marque à Munich juste après sa sortie d'usine, avant d'être livrée en mai 1958 à Gustavo Zingg, un homme d'affaires allemand qui était le représentant officiel de Mercedes-Benz au Venezuela.

En 2007, cette 507 a eu le droit à une restauration complète par le département BMW Classic, puis en 2014, elle y est revenue pour une inspection approfondie. La voiture a reçu un certificat BMW Factory Expertise couvrant la qualité et l'authenticité des composants. La voiture a également reçu un nouveau moteur et une nouvelle boîte de vitesses manuelle ZF à quatre rapports.

Avec 52 657 miles au compteur (environ 84 743 kilomètres), cette 507 est actuellement mise en vente par Hemmings pour la modique somme de 2,45 millions de dollars (environ 2,17 millions d'euros) . Elle est actuellement en parfait état et n'a pas besoin d'être réparée ou entretenue avant de prendre la route.