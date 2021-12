C'est en 1975 que la première Porsche 911 Turbo a fait ses débuts. La face avant avait le droit aux traditionnels feux ronds, mais les clients pouvaient opter pour le pack esthétique M505 en option, d'où l'épithète de cette 930 Turbo, "Flachbau" pour "nez plat" en allemand, car les optiques rondes sont remplacées par des feux escamotables. Et ce ne sont pas les seuls changements puisque la voiture a aussi eu le droit à des suspensions rabaissées ou encore des passages de roue élargis.

Déjà à l'époque, une 930 Turbo "Flachbau" Targa n'était pas donnée, et aujourd'hui il s'agit d'un collector en puissance puisque 29 exemplaires ont été produits de 1987 à 1989. Et mieux encore, seuls les modèles produits en 1989, comme la version qui nous intéresse aujourd'hui, étaient équipés de la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports Getrag, plus sportive que la boîte à quatre rapports de ses prédécesseurs. Celle présentée en photos est une 930 Flachbau de 1989 qui sera vendue aux enchères par la maison RM Sotheby's à la fin du mois de janvier à Phoenix, en Arizona.

D'après le certificat d'authenticité délivré par Porsche, cette Targa aux normes américaines a été produite le 4 mars 1989 et commandée par le biais du service de fabrication sur-mesure de Porsche par un membre de la famille Sbarro, propriétaire de la chaîne de restauration rapide éponyme. Comme vous pouvez le voir sur les photos, une teinte "Rouge Guards" et un intérieur bicolore en cuir Beige Cachemire-Noir ont été choisis par le client.

Outre le kit esthétique détaillé plus haut, le pack M505 comprend également un différentiel à glissement limité, un levier de vitesses raccourci avec des détails en cuir, des sièges sport électriques, un amplificateur pour le système audio Blaupunkt et un coffre revêtu de velours. Il y a aussi d'autres éléments personnalisés comme un tableau de bord en bois, et même un pare-soleil pour le passager avec une lumière de courtoisie, chose assez rare pour une voiture de la fin des années 1980.

Cette 930 Turbo fait actuellement partie de la collection Tenenbaum et affiche moins de 13 000 kilomètres au compteur. Elle est également livrée avec toute la documentation d'origine, le manuel du propriétaire, une trousse de premiers secours, un kit de réparation de pneus et un certificat d'authenticité Porsche.

Le prix de départ n'a pas encore été annoncé, mais il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer pour tous les collectionneurs de Porsche : non seulement il s'agit d'un exemple extrêmement rare avec cette carrosserie Targa, mais elle ne possède que très peu de kilomètres, bénéficie d'une boîte de vitesses à cinq rapports, est entièrement documentée et reste très bien conservée pour son grand âge.