Porsche travaille actuellement sur la deuxième phase de la génération 992 de sa 911, en l'occurrence le restylage de la version que nous connaissons actuellement et qui a été présentée en 2018. En 2023, la 911 aura le droit à une nouvelle petite cure de jouvence, tout en conservant ses fondamentaux, aussi bien esthétiques que mécaniques.

Comme vous pouvez le constater via les premières photos espion à disposition, les changements seront une nouvelle fois très discrets, d'autant plus que le prototype immortalisé par nos photographes est particulièrement bien camouflé. C'est tout juste si nous distinguons des entrées d'air plus grosses à l'avant, des entrées d'air qui semblent intégrer des ailettes actives pouvant se fermer à haute vitesse pour encore améliorer l'aérodynamisme.

Ne vous faites pas avoir par les anti-brouillards montés de manière hasardeuse sur le prototype, ils ne seront pas intégrés de la sorte sur la version de série. La zone centrale du bouclier abrite les radars et les capteurs des systèmes d'aide à la conduite. Le fait qu'elle soit à découvert suggère que Porsche travaille sur certaines améliorations technologiques à ce niveau. À l'arrière, il n'y a qu'une fine bande de ruban noir qui cache la partie centrale du capot et (probablement) le badge Porsche.

À l'intérieur, on remarque la présence d'une planche de bord totalement recouverte, il y aura donc peut-être d'importants changements à ce niveau, la 911 pourrait s'inspirer davantage de la planche de bord du Taycan. En revanche, la forme du volant et la disposition des commandes présentes sur le tunnel central ne devraient pas être modifiées.

Porsche n'a pas encore communiqué d'informations sur d'éventuelles mises à jour mécanique. Cependant, une version hybride tourne déjà depuis un petit moment sur le Nürburgring, la génération 992 étant techniquement compatible avec cette technologie, les ingénieurs de la marque ayant laissé suffisamment d'espace non loin de la boîte de vitesses pour y intégrer un système d'hybridation.

Ce modèle pourrait être encore plus puissant que la Turbo S et ses 650 chevaux. La gamme pourrait aussi être élargie avec l'intégration d'une version légèrement surélevée baptisée "Safari", en hommage au modèle éponyme des années 1970.