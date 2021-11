Le Cayenne est peut-être la Porsche la plus controversée de l'histoire. Rendez-vous compte, un SUV au milieu de sportives comme la sacro-sainte 911. Et pourtant, comme cela a souvent été souligné, c'est en partie grâce au Cayenne que Porsche en est là aujourd'hui, et continue de nous proposer des voitures aussi enthousiasmantes que la 911 ou la dernière Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Après le Cayenne, il y a eu un autre SUV avec le Macan, plus petit, et bientôt, selon Automotive News, un troisième modèle pourrait entrer dans la danse et faire office de vaisseau-amiral. Ce modèle serait à mi-chemin entre une berline et un SUV et pourrait offrir jusqu'à sept places.

Mélange des genres

Les premières informations proviennent des États-Unis où, selon Automotive News, certains concessionnaires ont reçu les premiers rendus du modèle, avec comme description : "un nouveau style : mi-berline, mi-SUV". Il s'agira donc d'un énième véhicule à la position de conduite relevée donc, mais sans exagération et avec une carrosserie plus proche de celle d'une Panamera ou d'une Taycan.

Néanmoins, à Zuffenhausen, on ne semble pas encore avoir pris de décision définitive concernant la commercialisation de ce modèle, mais la marque souhaite partager ses idées et les premières esquisses de futurs modèles avec son réseau, certainement pour avoir également le retour de potentiels clients. Cette stratégie fait écho à la présentation "Porsche Unseen", lorsque des photos de prototypes non dévoilés ont été publiées pour la première fois. Une bonne manière de prendre la température auprès des clients sur quel modèle est susceptible de plaire ou non.

L'avenir de ce crossover sept places n'est donc pas encore décidé, mais l'appétence de certains marchés, comme les États-Unis ou encore la Chine, concernant ce type de modèle pourrait encourager Porsche à aller au bout du projet, un projet qui serait baptisé "Landjet" en interne.

Des synergies avec Audi et Bentley

Le projet Landjet serait basé sur la plateforme Audi créée dans le cadre du projet Artemis, qui vise à créer de nouvelles technologies pour les voitures électriques et des systèmes d'aide à la conduite innovants, et sur lequel les prochains fleurons d'Audi et de Bentley pourraient également être basés.

En termes de groupes motopropulseurs, il pourrait y avoir des hybrides rechargeables, du moins au début, qui laisseraient ensuite la place à des moteurs 100 % électriques avec une autonomie d'au moins 650 kilomètres. La présentation de cette inédite Porsche pourrait avoir lieu en 2025.