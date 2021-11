Porsche n'est pas étranger aux voitures électriques. Avec son Taycan, le constructeur a mis le pied à l'étrier, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a affirmé par le passé que la 911 ne sera pas disponible en électrique avant de longues années, mais il a aussi affirmé que la prochaine génération du Macan sera disponible avec des motorisations à essence et électrique.

On pourrait penser que la Porsche 718 Cayman (et 718 Boxster) est la prochaine sur la liste à abandonner ses moteurs à combustion interne. Que les puristes se rassurent, puisque la sportive ne s'électrifiera pas avant 2024-2025. En effet, lors de la présentation de la nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 RS, Andreas Preuninger, responsable de la gamme GT a déclaré à Top Gear que la production de cette nouveauté n'était pas limitée (il y aura autant d'exemplaires que de clients), et qu'elle sera produite durant les deux prochaines années.

"Nous allons avoir une production d'au moins deux ans, et deux ans et demi pou la GT4 RS, donc il y aura beaucoup d'exemplaires à venir", a affirmé Andreas Preuninger.

La prochaine génération est déjà en cours de développement chez Porsche. Nous avons appris il y a quelques mois que la nouvelle génération pourrait arriver qu'en électrique. Contrairement au Macan, il se dit que la nouvelle Cayman fera l'impasse sur le thermique, et que son design s'inspirera du concept Mission R.

Rien n'est pour le moins sûr pour le moment, tant que le constructeur de prestige n'apporte pas de nouvelles informations à son sujet. Nous en saurons plus ultérieurement, en attendant, profitons du plaisir procuré par le flat-six de la démoniaque Porsche 718 Cayman GT4 RS et de ses 500 ch.