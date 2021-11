Vous savez que vous avez réussi lorsque la voiture que vous achetez comporte une option pour un extincteur. La configuration d'une Porsche est un processus long et fastidieux étant donné la multitude d'options, ce qui fait grimper le prix jusqu'à une facture finale ridiculement élevée. Le Cayman est un bon exemple, puisqu'il est proposé à partir de 60 500 dollars (prix USA) pour le modèle de base et peut atteindre près de 220 000 dollars pour la nouvelle GT4 RS avec tous ses accessoires.

Entre la voiture d'entrée de gamme et la voiture toutes options, nous avons les niveaux de finition habituels, ainsi que des options plutôt intéressantes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certaines d'entre elles, mais nous n'arrivons toujours pas à nous faire à l'idée qu'une machine axée sur la piste telle que la GT4 RS puisse être équipée d'une boîte à fusibles gainée de cuir. Elle vous coûtera 380 $ et vous pouvez également avoir la colonne de direction et le panneau de contrôle de la climatisation recouverts de cuir pour 470 $ et 780 $, respectivement.

Si vous avez une obsession pour le cuir, le manuel du propriétaire peut également être recouvert de ce matériau chic pour 560 $, et même les tapis de sol peuvent avoir une bordure en cuir pour 1380 $. En parlant de ça, les tapis de sol peuvent être en fibre de carbone avec bordure en cuir pour 950 $. Attention, il s'agit de fibre de carbone véritable, pas d'une imitation bon marché. Nous pouvons dire la même chose de la pochette du manuel d'utilisation, également disponible en fibre de carbone pour 1040 $.

Si l'on s'éloigne du cuir et de la fibre de carbone, pourquoi ne pas peindre le panneau de commande de la climatisation de la même couleur que la carrosserie ou en noir brillant ? Il vous en coûtera 780 $. Même si le Cayman GT4 RS est tout sauf pratique, vous pouvez le commander avec un coffre à bagages pliable à 50 $ et même un filet à bagages à 59 $, tandis qu'un revêtement de coffre imperméable et lavable est également sur la liste pour 210 $.

Outre l'ensemble Weissach à 13 250 $ et la couleur personnalisée à 12 830 $, l'une des options les plus coûteuses est un ensemble de bagages (en cuir, bien sûr) à 6 323 $ comprenant plusieurs sacs. Il y a aussi des loquets pour siège bébé, ainsi que divers câbles de recharge USB pour environ 40 $ et des chaînes à neige pour 625 $.

Nous n'en avons pas fini, car Porsche vous vendra volontiers une gamme d'articles d'entretien automobile White Edition pour 950 $, comprenant un grand nombre d'articles, allant des éponges et d'un désinsectiseur au polish pour peinture à un set de brosses en trois parties. Vous recevrez également des instructions sur la manière d'utiliser ces articles, ainsi qu'un nettoyant pour vitres intérieures, une cire et un shampooing.

L'option la plus complète est le kit d'outils pour 403 $, qui comprend pas moins de 55 pièces, dont deux paires de gants pour ne pas salir vos mains délicates. Vous pourrez travailler sur votre Cayman GT4 RS le soir grâce à une lampe à LED et vérifier la batterie à l'aide du testeur de tension. Porsche précise que vous devez être prudent lorsque vous utilisez le kit d'outils sur votre voiture, car cela pourrait annuler la garantie.

Toutes les options énumérées ne sont pas payantes, car la marque de Zuffenhausen en offre quelques-uns. Porsche ne vous facturera pas de supplément pour la commande vocale, le filet à bagages dans le plancher du passager, ni pour certaines des couleurs extérieures (blanc, noir, rouge de garde et jaune Racing).

La voiture de sport à peine autorisée à rouler sur route, dont le moteur est tiré de la 911 GT3, peut être équipée d'un cendrier et d'un allume-cigare dans la console centrale, là où se trouve normalement le compartiment de rangement. Les sièges plus confortables, réglables en 18 positions, sont une option gratuite qui remplace les sièges baquets moulants.

On comprend mieux pourquoi Porsche est l'une des marques automobiles les plus rentables au monde, réalisant année après année des marges parmi les plus élevées du secteur.