La nouvelle Porsche 718 Cayman GT4 RS est déjà une voiture de course au sens propre du terme. Parallèlement au lancement de la version homologuée pour la route, la marque allemande a également présenté la variante Clubsport, homologuée pour le circuit et toutes les compétitions du championnat SRO, qui comprend de nombreuses courses d'endurance, dont les 24 Heures de Spa.

L'aérodynamisme poussé à son paroxysme

Quand ils n'ont pas toute la latitude nécessaire pour toucher à la partie mécanique, les ingénieurs se concentrent essentiellement sur la partie aérodynamique pour gagner encore en performance. C'est le cas pour cette version Clubsport, avec l'intégration d'un splitter avant surdimensionné et d'appendices avant inspirés de la 911 GT3 R permettant d'optimiser les flux d'air à haute vitesse, tandis que le soubassement profilé accroît encore la stabilité.

L'aileron arrière a été revu avec un volet réglable sur deux positions. La plupart des panneaux de carrosserie sont fabriqués en matériau composite à partir de fibres naturelles durables. Il s'agit d'une solution qui a été testée sur la précédente GT4 Clubsport et qui pourrait bientôt être disponible sur les modèles homologués pour la route.

La GT4 RS Clubsport est, de base, littéralement prête pour arpenter les pistes du monde entier sans réglages particuliers en amont. L'habitacle est équipé d'un arceau de sécurité et de sièges Recaro avec harnais à six points, conformément à la réglementation FIA.

Porsche propose également un système d'échappement plus silencieux pour les circuits dont la réglementation en matière de bruit est restrictive, et un dispositif d'éclairage supplémentaire pour les courses de nuit.

Plus puissante que jamais

Le moteur est le même que la 911 GT3 Cup, à savoir un flat-six 4,0 litres de 500 chevaux. Il est 18 % plus puissant que le moteur utilisé dans la précédente 718 GT4 Clubsport. Capable d'atteindre 9000 tr/min, il développe un couple maximal de 465 Nm. Ce bloc remplace donc le 3,8 litres de 425 chevaux et 425 Nm qui animait le GT4 Clubsport, et la boîte PDK gagne un septième rapport utilisable. Sur circuit, Porsche annonce un gain chronométrique pouvant dépasser 2 %.

Il y a eu également quelques minces améliorations techniques par rapport à la version homologuée pour la route, à commencer par des suspensions revues et qui peuvent être réglées pour s'adapter à tous les circuits et à leurs reliefs parfois très différents.

Les ingénieurs ont également ajouté des prises d'air supplémentaires à l'avant pour refroidir le puissant système de freinage reposant sur des disques de 380 millimètres de diamètre, tandis que le système Porsche Stability Management (PSM) a été programmé spécifiquement pour la piste avec un calibrage spécial du contrôle de traction, de la stabilité et de l'ABS. La 718 Cayman GT4 RS Clubsport est vendue 196 000 euros hors taxes.