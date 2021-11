Après les départements de personnalisation propres à chaque marque de prestige ou haut de gamme, certains constructeurs mettent en place également des départements destinés aux projets spéciaux, des projets réalisés pour un ou plusieurs clients, triés sur le volet, qui souhaitent acquérir un modèle unique. Avec son nouveau programme "Sonderwunsch", Porsche permet à ses clients de personnaliser leur voiture dans les moindres détails.

C'est le cas de cette 911 GT3 que Paolo Barilla a créée en collaboration avec Porsche pour rendre hommage à la 956 avec laquelle il remporta les 24 Heures du Mans en 1985. Esthétiquement, la voiture est peinte en jaune, avec des bandes noires et blanches et un numéro de course sur le capot et les portes, tout comme la 956 de l'époque. La 956 était équipée de roues lenticulaires blanches, un détail auquel cette 911 GT3 rend hommage avec les roues avant de la même couleur qui contrastent des roues arrière peintes en doré.

Redessinée exclusivement pour ce modèle grâce à une série d'études aérodynamiques en soufflerie, l'aile arrière intègre désormais des profils latéraux dont le design et la géométrie sont similaires à ceux de la 956. Le logo "PB 60", représentant les initiales et l'âge de Paolo Barilla, est inspiré de la police du sponsor principal de l'époque.

À l'intérieur, le seuil de porte et les garnitures jaunes du tableau de bord côté passager ont été personnalisés avec une inscription dédiée à l'ancien pilote italien qui combine le numéro 956, le logo "Le Mans 1985" et la silhouette stylisée de la voiture.

L'élément brodé sur l'appui-tête rappelle également le célèbre circuit français, tandis que le levier de vitesse en aluminium avec une finition sablée a été modifié par rapport à celui de la GT3 standard pour faire écho au pommeau en magnésium de la 956.

Ce projet est le premier à être réalisé dans le cadre du programme "Sonderwusch", grâce auquel Porsche a étendu les possibilités de personnalisation traditionnelles offertes par la division Exclusive Manufaktur.