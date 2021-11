La majorité des constructeurs haut de gamme possèdent aujourd'hui un département de personnalisation afin de répondre aux demandes de leurs clients. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin... Toutes ces marques assouvissent les souhaits de leur exigeante clientèle afin d'arriver, parfois, à des créations uniques de par leur configuration.

Chez Porsche, c'est le département Porsche Exclusive Manufaktur qui est en charge de répondre aux demandes de personnalisation des clients. Et pour leur offrir un choix encore plus important, Porsche vient de mettre à jour son catalogue "Paint to Sample", un nuancier de couleurs absolument exceptionnel.

De plus en plus de choix

Outre le large éventail de couleurs disponibles de série, Porsche propose plus de 160 teintes pastel et métallisées, dont certaines historiques comme le bleu marine et le vert menthe de la 964. Le délai de livraison d'un modèle équipé de l'une de ces teintes spéciales est trois mois plus long par rapport à une couleur standard. Les prix varient en fonction du modèle. Une couleur "au choix" coûte environ 9000 euros pour la plupart des modèles 911 et 718, et environ 10 000 euros pour les Porsche 911 Turbo, Turbo S et GT3, et les 718 Boxster, GT4 et GT4 RS.

Les 911 et 718 disposent d'un nuancier de plus de 100 couleurs, tandis que les clients des Panamera, Macan et autres Cayenne auront le choix entre une cinquantaine de teintes et une soixantaine pour ceux jetant leur dévolu sur le Taycan, la berline 100 % électrique de Porsche. Pour l'instant, les couleurs ne peuvent être commandées que chez le concessionnaire, mais dans un avenir proche, il sera possible d'initier la commande directement à partir du configurateur.

Des couleurs à la demande

Et pour ceux voulant aller encore plus loin que la centaine de couleurs déjà proposées, Porsche propose le programme "Paint to Sample Plus". Disponible pour tous les modèles sauf le Cayenne, le choix de couleurs est quasiment infini. Le client peut fournir un échantillon de couleur au concessionnaire, qui l'envoie ensuite chez Porsche, en Allemagne. Les techniciens réalisent plusieurs études de faisabilité et de qualité pour confirmer si telle ou telle couleur est réalisable. Ce processus peut prendre jusqu'à 11 mois pour les teintes les moins conventionnelles.

En plus de l'attente, il faut aussi tenir compte des prix. Aux États-Unis, le prix pour une couleur sur-mesure est d'environ 23 000 dollars, soit environ 20 000 euros. Il peut grimper jusqu'à 26 000 dollars (23 000 euros) pour les Porsche 911 Turbo, Turbo S et GT3, et les 718 Boxster, GT4 et GT4 RS.