Aujourd'hui, chaque marque en a au moins un dans sa gamme. Mais dans les années 1980, les SUV étaient très rares. Hormis l'emblématique Range Rover évidemment. Ou alors certaines préparations.

À l'image de cette étrange Peugeot 505 Break 4x4 Dangel de 1985, qui pourrait être considérée comme le premier véritable SUV de la firme au Lion. Ce modèle a une histoire très particulière et est en vente chez le concessionnaire Ruote da Sogno de Reggio Emilia, en Italie.

L'histoire

Cette 505 break rehaussée était assez rare déjà à l'époque. En effet, Peugeot a produit 5000 exemplaires du 4x4 Dangel, et seulement 500 étaient équipés de la carrosserie spéciale Break.

Beaucoup d'entre eux, étant donné leurs capacités innées de tout-terrain, ont été envoyés en Afrique du Nord, ce qui les rendait encore plus inaccessibles en Europe. On estime, en effet, que seuls 20 exemplaires sont restés sur le Vieux Continent et que le modèle Ruote da Sogno est le seul en Italie.

Ce modèle présenté aujourd'hui avait déjà été vendu lors d'une vente aux enchères en 2018 et l'annonce correspondante s'est avérée très utile pour reconstituer l'histoire de Peugeot. De plus, c'est la 505 elle-même qui raconte sa "vie" à travers une livrée verte, accompagnée d'un texte retraçant les différents changements de propriétaires. Original !

Selon le site internet de Bolaffi Auction, le modèle a été livré neuf à l'ambassade de France en Libye où il est resté jusqu'en 2014. Il a notamment été utilisé pour se rendre sur le site archéologique de l'ancienne ville romaine de Leptis Magna. Puis cette 505 a été importée en Italie et entièrement remise à neuf.

Prêt à tout

Le SUV Peugeot a des lignes très impressionnantes si on le compare à d'autres modèles des années 1980. La conception de cette 505 Break a été confiée à Dangel, une société française spécialisée dans la transformation de véhicules tout-terrain de marque Peugeot et Citroën. Le résultat est un véritable 4x4 avec une garde au sol de 22 cm, une boîte manuelle à 5 vitesses à rapports réduits, une protection du soubassement et un passage de gué de 60 cm.

Il y a même des indicateurs analogiques tout-terrain, comme un inclinomètre, dans l'habitacle. Le modèle présenté dans l'annonce est peint en Blanc Meje et est équipé d'un moteur à essence de 2 litres et 98 ch.

Dernier mot sur le prix de cette 505 Break 4x4 Dangel. En 2018, la voiture a été vendue aux enchères pour 23 500 €, tandis que désormais, le prix demandé est de 59 000 €, bien plus que les 34 150 € nécessaires pour un 5008 moderne (le plus grand SUV de toute la gamme Peugeot) dans sa version de base. Une valeur presque triplée, donc, pour un modèle destiné à devenir un objet culte chez tous les collectionneurs !